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丘昌榮接任兄弟總教練 彭政閔新職務沒透露

最新更新：2019/12/16 15:39
中職中信兄弟隊發出新聞稿，證實新球季總教練將由原首席教練丘昌榮（左）接任，但沒有針對退役球星彭政閔（右）新球季任務多做說明。（左圖為中信兄弟隊提供，右圖為中央社檔案照片）
中職中信兄弟隊發出新聞稿，證實新球季總教練將由原首席教練丘昌榮（左）接任，但沒有針對退役球星彭政閔（右）新球季任務多做說明。（左圖為中信兄弟隊提供，右圖為中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職中信兄弟隊發出新聞稿，證實新球季總教練將由原首席教練丘昌榮接任，這也是繼2016年後，兄弟再度採用本土總教練，但新聞稿中沒有針對退役球星彭政閔新球季任務多做說明。

兄弟象隊2013年季後轉賣，轉手後更名中信兄弟隊，2014年起連兩任本土總教練謝長亨、吳復連都沒能帶領球隊拿下總冠軍。兄弟隊從2017年起轉用美籍教練，先後由史耐德、伯納接任總教練，依然沒能完成球團期待。

兄弟隊今年季後就宣布不與伯納續約，外界猜測由二軍總教練林威助或一軍首席教練丘昌榮接手機會最大，球隊今天發出新聞稿，正式宣布新球季由丘昌榮接下一軍總教練一職。

丘昌榮2007年卸下球員身份，先後在誠泰Cobras任助理打擊教練、米迪亞暴龍隊打擊教練，也曾到業餘新北市成棒隊任教，2014年加入兄弟隊教練團任打擊教練，2016年成為一軍首席教練，後兼任農場主管。

兄弟隊新聞稿指出，丘昌榮執教經驗豐富，對球員了解透徹，相信可以在他的領軍下，讓球員們發揮所長、奪得佳績；至於外傳兄弟隊退役球星「恰恰」彭政閔新職務為兄弟副領隊，球團沒有多做說明。（編輯：吳協昌）1081216

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