2020大選有無投票權 內政部：24日起開放查詢

總統及立委選舉2020年1月11日舉行，內政部表示，民眾可於2019年12月24日至26日憑身分證字號及生日，上網查詢有無投票權。（中央社檔案照片）

（中央社台北18日電）2020總統及立委選舉明年1月11日舉行，內政部今天表示，民眾可於12月24日至26日憑身分證字號及生日，上網查詢有無投票權，也可到戶籍地鄉鎮市區公所閱覽選舉人名冊，如發現有誤，可向公所申請更正，保障權益。

內政部透過新聞稿表示，若要擁有投票權，依規定，選舉人須年滿20歲、未受監護宣告，總統選舉須在台繼續居住6個月以上，立委選舉則須在選舉區繼續居住4個月以上，才符合投票資格。

內政部說，依規定，鄉鎮市區戶政機關會以投票日前20天的戶籍登記資料為造冊基準日，編造選舉人名冊，並在選舉人戶籍地公所公告閱覽3天。

內政部指出，明年總統及立委選舉的造冊基準日為12月22日，造冊後將於12月24日至26日，在選舉人戶籍地鄉鎮市區公所公告閱覽3天。

內政部說，在這3天也開放民眾到內政部戶政司網站（https://www.ris.gov.tw)「109年第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉人投票資格查詢服務」專區，以身分證字號及出生年月日，查詢有無投票權。

內政部表示，有些民眾可能因工作等因素未居住在戶籍地，或未接到投票通知單，而不清楚投票所地點。因此，內政部在明年1月6日至11日，也會開放民眾查詢明年總統及立委選舉個人的投票所地點、選務聯絡電話及注意事項等相關資訊。（編輯：蘇志宗）1081218