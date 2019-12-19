吳斯懷：若貿然退出不分區 對不起國民黨

（中央社記者游凱翔台北19日電）退將吳斯懷列國民黨不分區惹議，是否想過退出，吳斯懷今天表示，如果貿然退出，對不起國民黨，因為依選罷法規定，國民黨不分區將少一席，往後4年就沒有軍系立委，基於這些原因，他願意承受。

民進黨立委參選人吳怡農等人發起「下架吳斯懷」，吳斯懷說，參選區域立委應該告訴選民政見、如何爭取權益，若將「下架吳斯懷」當成政見，會變得弔詭。

吳斯懷西元2016年11月與多名退將赴中國參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在人民大會堂聽中共總書記習近平演說，引發外界批評。

吳斯懷上午接受廣播電台POP radio節目「POP撞新聞」專訪，主持人黃暐瀚詢問，名列國民黨不分區名單後引起議論，是否想過退出。

吳斯懷表示，軍系立委的專業相當重要，必須對國防事務有所歷練，未來在立法院將扮演監督政府的角色；不管是國民黨、黃復興黨部也好，他從頭到尾未曾跟任何一個長官開口求官，會成為不分區的原因，在於有些人認為他退伍這幾年替退伍軍公教做很多事，因此推薦他。

吳斯懷說，如果貿然退出不分區立委，他對不起國民黨，因為依照選罷法規定，若退出後，國民黨不分區席次將少一席，往後4年將沒有軍系立委，基於這些原因，他願意承受。

國民黨不分區立委被提名人吳斯懷19日上午接受POP radio電台專訪，事前在休息室休息、看手機。中央社記者游凱翔攝 108年12月19日

黃暐瀚詢問，吳斯懷已成為民進黨猛攻的對象，民進黨立委參選人吳怡農等人就發起「下架吳斯懷」。吳斯懷表示，不管哪一政黨或哪些人要參選區域立委，應該在選區告訴選民政見、如何爭取權益，若將「下架吳斯懷」當成政見，會變得弔詭。

媒體會後詢問，許多國民黨區域立委參選人似乎都想與吳斯懷劃清界線，是否擔心成為票房毒藥，吳斯懷表示，他已在全台輔選，輔選有很多種方式，一種是站台、露臉說話，但那是一種表徵；另一種是在幕後動員，他有責任、有義務盡全力讓國民黨勝選。他不擔心自己成為票房毒藥，因為網路上的風向他都知道，不需要這麼在意。

吳斯懷也說，他曾參加國民黨立委參選人賴士葆、費鴻泰、呂玉玲、柯志恩等人的造勢活動，而八百壯士所有的會員、軍系成員都有在動員、全力支持，至於外傳黃復興黨部為他而分裂，這都是網路謠言。

吳斯懷表示，他不擔心害到國民黨選情，也不會受到網路操弄的風向影響，他要更積極努力的替國民黨輔選，不會刻意減少自己的曝光，不然他今天就不會上節目受訪。

媒體詢問，國民黨主席吳敦義稱總統蔡英文是「衰尾查某」，是否覺得適當。吳斯懷說，他這幾天很忙，沒有聽到這句話，沒有辦法評論。（編輯：謝佳珍）1081219