李智凱連霸最佳男運動員 目標登奧運頒獎台

（中央社記者黃巧雯台北19日電）「鞍馬王子」李智凱今年助中華隊奪2020東京奧運男子體操成隊門票，並連霸體育運動精英獎的最佳男運動員，李智凱今天期許自己，目標明年奧運能站上頒獎台。

李智凱今年成果豐碩，在德國斯圖加特舉行的體操世錦賽，助中華隊搶下4張成隊的2020東京奧運門票，並拿下第6名，寫下歷史新頁，個人更在鞍馬項目摘銀，也是台灣首名連續2屆在世錦賽奪牌的好手。

李智凱今年受邀擔任體育運動精英獎的最佳男運動員的頒獎人，去年已得過獎的他，今年不敢多想，李智凱透露，直到前一名台灣舉重女將郭婞淳也是自己頒獎給自己時，才在思考「如果真的自己頒給自己怎麼辦」，他坦言，「打開（得獎名單）那一刻，自己也是嚇到」，希望明年能再來參加精英獎。

李智凱自評，今年已達到所設定目標，像是拿到奧運門票，期待明年體操能再有突破，過去體操在奧運未能拿過獎牌，他期許明年自己能站上頒獎台。

儘管中華男子體操代表隊已獲得奧運成隊資格，李智凱希望，屆時獲獎方式不只一個，預計明年首站將出征3月世界盃美國全能賽，爭取全能項目的奧運積分，後續將轉戰巴庫、卡達以及亞錦賽等比賽。

李智凱目前持續演練新套路，他透露，由於新動作還沒到完成體，加上成功率還沒有絕對把握，因此尚未決定將於明年在哪一站比賽使用。（編輯：張芷瑄）1081219