監委指軍購違失案件多 蘇貞昌要求一案一報告

對於監委指出今年軍事採購違失件數及比重高居各類案件之冠，造成政府損失136億餘元，行政院長蘇貞昌（前）表示，將個案報告發生原因、處理方式及精進作為。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北20日電）監察委員劉德勳今天指出，今年軍事採購違失案件數量及比重高居各類案件之冠，造成政府損失新台幣136億餘元；行政院長蘇貞昌說，將以一案一A4紙形式，敘明個案發生原因、處理方式及精進作為。

監察院長張博雅上午帶領監察委員赴行政院進行年度巡察，蘇貞昌也率部會首長就民國108年施政重點工作進行簡報。張博雅晚間與7個常設委員會召集人在監察院舉行巡察後記者會。

劉德勳指出，針對「國軍軍事採購違失案件之檢討」議題，監察院今年1月11月國情委員會總共通過27件調查報告，其中軍事採購違失案件10件，占37%；委員會另通過9件糾正案，軍事採購違失案件計6件，占67%，採購違失案件數量及比重均高居各類案件之冠，造成政府預算及公營行庫損失至少136億餘元，並導致武獲品質下降。

劉德勳指出，政府軍事採購規模，以108年預算3460億元為例，包括軍事投資951億元以及作業維持費895億元，其多數須經採購程序來完成。據國防部申報，108年至11月底止，10萬元以上採購案件計6684件、金額已達803億餘元。由於涉及金額龐大，應從速檢討軍事採購秩序，以減少各類弊案及違失案件發生。

劉德勳強調，近年國內軍事採購比重及金額逐年提升，102年國防部成立「政風室」及「總督察長室」，依「雙軌併行、複式監督」原則，推動國軍肅貪防弊工作。但國內軍事採購除部分因廠商執意違法因素外，國防部相關權責單位處理態度未能積極針對問題，致問題仍層出不窮，應有檢討必要。

國防部長嚴德發表示，國防部1月25日已訂頒「國軍武器裝備獲得建案作業策進作為」，以完備建案審查機制；將持續借重國家中山科學研究院專業，偕同各軍種完備各項建案評估及武器系統整合、專案管理及專業技術等工作，採「事前評估」、「事中稽核」與「事後評鑑」等作為，達成建案預期效益。

蘇貞昌表示，將責成國防部就劉德勳所提各項軍品採購問題的具體事項，以一案一A4紙形式，敘明個案發生原因、處理方式，及未來精進作為，一份提供總統蔡英文、一份提供他知悉。（編輯：蘇龍麒）1081220