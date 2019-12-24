宋楚瑜：台灣有沉默多數 棄保是重要翻轉

親民黨總統候選人宋楚瑜（中）、副總統候選人余湘（左）及競總發言人于美人（右）24日晚間出席競選總部平安夜歡樂派對，競選辦公室並準備高山紅茶禮物送給宋楚瑜。中央社記者郭日曉攝 108年12月24日

（中央社記者郭建伸台北24日電）談及總統大選是否有棄保效應，親民黨總統候選人宋楚瑜今天受訪時說，這是重要的翻轉，台灣許多鄉親都是silent majority（沉默多數），他們心知肚明，台灣不能只有作文沒有做法。

宋楚瑜今晚偕親民黨副總統候選人余湘、競總發言人于美人、親民黨發言人張碩文、競總主任游文人等，在競選總部舉行平安夜歡樂派對，並發表平安夜談話。宋楚瑜感謝黨內同志、競總志工、媒體及維安人員這段時間幫忙，他也親手切火雞並且拆禮物，有別平時選舉時的嚴肅氣氛。

宋楚瑜也說，一個政黨要有理念、道義，更重要的要有感情，今天不是大造勢而是感恩。宋楚瑜的女兒宋鎮邁今天也現身競總，一同參與平安夜派對。

余湘說，她曾經看過一部影片是有關第一次世界大戰時，英德兩國打仗本來砲火連天，但在耶誕夜時兩軍卻走到戰場中線，各自帶著葡萄酒跟禮物交換，強調平安夜就是休戰的安詳夜晚。

媒體詢問宋楚瑜說，現在有民調顯示，國民黨總統候選人韓國瑜民調下滑，宋楚瑜持續上升，現在傳出可能有黃金交叉甚至棄韓保宋。

宋楚瑜說，媒體說的這句話，是現在非常重要的翻轉，表示台灣許多鄉親都是沉默多數，表面上不願多講話，但他們心知肚明，台灣不能只喊口號，不能只有作文沒有做法。

此外，宋楚瑜今天在臉書也分享最新的廣告「人民的公僕交流篇」，表示他從過去開始參與國際事務至今，他從不要求這些國家要如何幫助台灣，而是與他們分享台灣中小企業發展經驗，以及如何維護台灣的和平與繁榮。

宋楚瑜的廣告中也回憶過去的國際事務經驗，當時政府與美國各州簽訂姐妹州，時任夏威夷州州長還送他音樂盒，並曾跟美國前總統福特（Gerald Ford）打過高爾夫，甚至贏得一支高爾夫球桿。

宋楚瑜在廣告中強調，全世界的國家沒有共同的永遠敵人，只有大家能夠結合在一起，共享的繁榮和利益。（編輯：林興盟）1081224