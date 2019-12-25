更多編輯台推薦新聞：
芬蘭耶誕老人村成打卡聖地 原住民強烈反感
國際

芬蘭耶誕老人村成打卡聖地 原住民強烈反感

影片／2020總統候選人第2場電視政見會 蔡韓宋交鋒
政治

影片／2020總統候選人第2場電視政見會 蔡韓宋交鋒

專題／首位隧道工地女主任 南迴改340人生命她一肩扛
生活

專題／首位隧道工地女主任 南迴改340人生命她一肩扛

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
台南查獲來自中國50元偽幣 防偽辨識一次看
首頁 / 重點新聞

疑擾亂台灣金融 台南查獲中國50元偽幣

最新更新：2019/12/25 17:18
台南市警局第二分局25日宣布破獲新台幣50元偽幣案，逮捕謝姓女子；警方調查，偽幣（左）是謝女的丈夫專程前往中國數次取回偽幣300個至400個，再由謝女前往娃娃機店兌換10元硬幣，疑擾亂台灣金融。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年12月25日
台南市警局第二分局25日宣布破獲新台幣50元偽幣案，逮捕謝姓女子；警方調查，偽幣（左）是謝女的丈夫專程前往中國數次取回偽幣300個至400個，再由謝女前往娃娃機店兌換10元硬幣，疑擾亂台灣金融。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年12月25日

（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市警局第二分局今天宣布破獲50元偽幣案，逮捕謝姓女子；警方調查，偽幣是謝女的丈夫專程到中國取回的，再帶回台南，利用娃娃機店兌幣機換取10元硬幣，疑擾亂台灣金融。

警方調查，謝女的偽幣來自於中國，謝女的楊姓丈夫專程前往中國數次取回偽幣300個至400個，再由謝女前往娃娃機店兌換10元硬幣。警方訊後將依詐欺及行使偽造貨幣罪嫌送辦。

不過，警方認為台灣往返中國，僅取回數百個偽幣，不符成本開銷，有違常理，是否涉及擾亂台灣金融，有待進一步調查，何況楊男尚未到案，案情還待釐清。

警方表示，真正的50元硬幣，在幣邊有滾字「NT﹩50◇」等呈正反順序排列，背面左、右各轉15度，也能看見「五十」、「50」的防偽隱藏圖案，另在硬幣背面也有清楚、凸出的盲人點，提供觸摸辨識之用，偽幣製作品質通常不夠細緻，圖案或字樣的清晰度較差。

第二分局偵察隊員今天告訴中央社記者，警方10月獲報，有人利用50元偽幣到台南市區娃娃機店兌幣機換取10元硬幣，雖說偽幣乍看之下，外觀和真幣很像，但不夠細緻，仔細觀察，就能察覺。

警方調閱監視器，鎖定無業的30餘歲謝女涉案，昨天下午在中西區將她逮捕到案，且在謝女小貨車上起出近百個偽幣。（編輯：黃世雅）1081225

影片來源：TheCBCTube YouTube頻道
延伸閱讀
新台幣改版假訊息流竄 連央行主管都收到廣東破獲假鈔集團 面額近10億創紀錄楊金龍：央行數位貨幣可能成零售支付最後一哩路
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報