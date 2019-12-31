更多編輯台推薦新聞：
數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

中央社聲明
政治

中央社聲明

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看
地方

專題／新竹動物園拆獸籠再生 28日重新開園10大亮點一次看

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

台股2019年大漲23.33% 86家股價翻倍

最新更新：2020/01/01 07:33
台股31日封關收在11997.14點，2019年上漲2269.73點，漲幅約為23.33%。（中央社檔案照片）
台股31日封關收在11997.14點，2019年上漲2269.73點，漲幅約為23.33%。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北31日電）台股今天封關收在11997.14點，全年上漲2269.73點，漲幅約為23.33%。據投顧統計，上市櫃公司今年以來漲幅1倍以上股票計86家，上漲前20名股票以半導體產業最多。

台灣證券交易所統計，今年底上市股票總市值達新台幣36兆4135.22億元，較去年底的29兆3184.55億元，增加7兆950.67億元。

法人表示，台股今年漲勢集中在半導體產業，今年以來半導體市值大增4.15兆元，增幅近5成；漲幅前20名股票當中，也以半導體產業最多，有7家，其中5家為IC設計，1家為封測、1家為光罩相關產業。

今年漲幅前20名個股當中，反映人工智慧、5G題材，除了半導體外，還包括散熱模組廠2家、印刷電路板（PCB）產業1家、被動元件廠1家、網通設備廠1家、光學鏡頭廠1家。

另外，面板零組件有3家，太陽能原材料1家、化工業1家、製鞋1家、電子零組件1家。

今年上市櫃公司漲幅前5名個股為太陽能原材料廠倉和上漲581%、生產光罩板材的家登上漲449%、化工廠中美實上漲351%、印刷電路板零組件廠建榮上漲309%、面板零組件導光板廠茂林-KY上漲285%。

今年跌幅前5名個股依序為導線架廠長科*下跌88.2%、攝影機影像處理器及相關附屬設備廠鈞泰下跌72.9%、天蔥下跌71%、指數股票型基金（ETF）富邦VIX下跌68%、新藥開發商亞獅康-KY下跌67.9%。（編輯：鄭雪文）1081231

延伸閱讀
台股市值年增逾7兆 每位股民平均賺67萬股王大立光擺尾5000元封關 2019年大漲55.52%新台幣30.106元封關 2019年倒吃甘蔗累升2.08%台股2019封關收黑 全年漲幅10年來最佳台積電休息 台股力守12000點台股近10年封關8成收紅 法人看明年續創高點
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報