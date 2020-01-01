台中跨年晚會男大生騎機車闖舞台 依社維法送辦

台中市跨年晚會1日凌晨，藝人吳宗憲在台上表演時，一名男大生騎機車撞傷工讀生後衝上舞台。（圖取自三立電視 SET TV YouTube網頁youtube.com）

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市跨年晚會1日凌晨，藝人吳宗憲在台上表演時，一名男大生騎機車撞傷工讀生後衝上舞台，男子隨後被警方制伏，依照社會秩序維護法送辦。

台中市政府舉辦「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」以雙主場方式，在后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場登場，后里現場倒數後，吳宗憲在台上演出時，突然有一輛機車騎上舞台。

吳宗憲嚇了一跳表示，「你是來送外賣的嗎」「怎麼會有這一段我不知道」，男子脫下安全帽後不發一語，吳宗憲仍沉穩繼續唱歌、發送禮物，兒子鹿希派隨即跑上前和吳宗憲合唱，主持人阿KEN立刻出來維持節目順利進行。男子隨後被工作人員帶下舞台。

這名朱姓男大生被帶下舞台後，媒體訪問時，他僅表示「就是帥而已」。

台中市新聞局長黃國瑋今天受訪指出，昨天警方在後場、貴賓入口處部分都有調度及維安，市府團隊在跨年倒數完離去後，警方都回到工作崗位，在外面疏散人潮。

黃國瑋表示，當時一位大學生硬闖貴賓入口處，撞傷工讀生後，直接騎摩托車衝上舞台，警方很快將他制伏，警方依照社會秩序維護法處理。初步研判，這名大學生疑似情緒不穩。（編輯：陳俊碩）1090101