更多編輯台推薦新聞：
早安世界》總統：不設政治前提 願與中國有意義交流
早報

早安世界》總統：不設政治前提 願與中國有意義交流

109年元旦新制 6大類變革一次看
生活

109年元旦新制 6大類變革一次看

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
黑鷹直升機迫降10人獲救 參謀總長沈一鳴等3人失聯
首頁 / 重點新聞

台中跨年晚會男大生騎機車闖舞台 依社維法送辦

最新更新：2020/01/01 18:54
台中市跨年晚會1日凌晨，藝人吳宗憲在台上表演時，一名男大生騎機車撞傷工讀生後衝上舞台。（圖取自三立電視 SET TV YouTube網頁youtube.com）
台中市跨年晚會1日凌晨，藝人吳宗憲在台上表演時，一名男大生騎機車撞傷工讀生後衝上舞台。（圖取自三立電視 SET TV YouTube網頁youtube.com）

（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中市跨年晚會1日凌晨，藝人吳宗憲在台上表演時，一名男大生騎機車撞傷工讀生後衝上舞台，男子隨後被警方制伏，依照社會秩序維護法送辦。

台中市政府舉辦「Shining！嗨玩台中2020跨年狂歡夜」以雙主場方式，在后里麗寶樂園第二停車場及太平運動場登場，后里現場倒數後，吳宗憲在台上演出時，突然有一輛機車騎上舞台。

吳宗憲嚇了一跳表示，「你是來送外賣的嗎」「怎麼會有這一段我不知道」，男子脫下安全帽後不發一語，吳宗憲仍沉穩繼續唱歌、發送禮物，兒子鹿希派隨即跑上前和吳宗憲合唱，主持人阿KEN立刻出來維持節目順利進行。男子隨後被工作人員帶下舞台。

這名朱姓男大生被帶下舞台後，媒體訪問時，他僅表示「就是帥而已」。

台中市新聞局長黃國瑋今天受訪指出，昨天警方在後場、貴賓入口處部分都有調度及維安，市府團隊在跨年倒數完離去後，警方都回到工作崗位，在外面疏散人潮。

黃國瑋表示，當時一位大學生硬闖貴賓入口處，撞傷工讀生後，直接騎摩托車衝上舞台，警方很快將他制伏，警方依照社會秩序維護法處理。初步研判，這名大學生疑似情緒不穩。（編輯：陳俊碩）1090101

延伸閱讀
圖輯／台北101跨年煙火 絢爛300秒跨年喜迎2020 全球煙火秀一次看跨年晚會直播一次看 大咖歌手熱唱High到2020
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報