沈一鳴空難殉職 蔡總統3日召開國防軍事會談

（中央社記者葉素萍台北2日電）黑鷹直升機今天迫降新北市烏來山區，造成參謀總長沈一鳴等人殉職。總統蔡英文將於明天8時將前往國軍三軍總醫院，探視傷者，也將前往靈堂上香致意，慰問罹難者家屬；明天上午10時，在總統府內召開「國防軍事會談」。

總統府幕僚晚間表示，今天上午事故發生後，蔡總統第一時間接獲國防部長嚴德發報告，隨即在總統府聽取相關簡報，並指示各相關單位動員全力救難。隨後，總統完成既定的府內接見行程後，再次邀集國安幕僚，全程掌握最新搶救進度。

在聽取進度後，蔡總統指示取消原訂今天下午的全部行程，並要求競選總部發布停止競選活動3天。並在下午親自前往宜蘭金六結營區，關心搜救進度，並慰問沈一鳴遺孀。在金六結營區行程結束後，總統便驅車前往國軍松山指揮部慰問其他罹難同仁的家屬。

蔡總統將於明天一大早8時前往國軍三軍總醫院，探視受傷的國軍同仁，協助後續處理。也將前往靈堂上香致意，慰問罹難同仁的家屬，並全力協助家屬治喪事宜，後續的撫卹，務必從優、從寬、從速辦理。

而為確保國家安全、維持國防運作與穩定軍心，蔡總統也將於明天上午10時，在總統府內召集軍事將領及國安會幕僚，召開「國防軍事會談」，並聽取國防部的簡報，掌握並國防安全概況，並訓勉國軍恪守崗位，衛護國土安全。（編輯：蘇志宗）1090102