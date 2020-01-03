黑鷹失事5傷者狀況穩定 黃佑民陳映竹住加護病房

一架黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處失事，造成8死、5傷。後次室次長黃佑民被以推床方式送入國立陽明大學附設醫院急診室，初步診斷後無生命危險，轉送三軍總醫院醫治。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 109年1月2日

（中央社記者陳偉婷台北3日電）黑鷹直升機失事，5名傷者在三總治療。三總院長蔡建松今天說，5名傷者身體狀況明顯進步，其中黃佑民、陳映竹住加護病房，但都意識清楚、堅定，非常穩定。

一架黑鷹直升機2日上午在烏來和宜蘭交界山區失事，包括參謀總長沈一鳴等8人死亡，軍聞社記者陳映竹等5人生還受傷，送往三軍總醫院治療。

獲救者為作計室處長劉孝堂少將、作計室參謀周欣頤中校、軍聞社陳映竹、後次室次長黃佑民中將、通次室曹進平中將。

蔡建松上午接受媒體聯訪時表示，目前5名傷者病情非常穩定，不管疼痛度、身體活動力、意識比昨天更好，他們身體都很健康，雖然經過重大創傷，但今天有明顯進步。

黃佑民、陳映竹目前在加護病房治療；蔡建松表示，黃佑民傷勢稍微嚴重，有胸椎、腰椎壓迫性骨折，但沒有傷到神經、脊髓；左側肋骨、尾椎骨骨折、兩邊肺輕微挫傷，但四肢行動、意識、呼吸、氧氣都穩定。雖然創傷嚴重，但狀況算非常好。

蔡建松說，陳映竹狀況比黃佑民好，左臉有約4公分裂傷，腰椎稍微骨折，左邊小腿骨有點裂開、輕微骨折，只要打石膏，用束腹、束腰固定即可，不用手術。

蔡建松表示，陳映竹可以住加護，也可以住一般病房，住在加護並不是說她病況多嚴重，而是因為她受傷當下左腳被木板跟箱子壓到，花了一點時間才脫困，壓久了怕循環會有問題，如果這兩天觀察沒問題，很快就能轉普通病房。陳映竹和黃佑民意識都非常清楚，且身為軍人，都非常堅定、狀況穩定。

至於住一般病房的3名病人，蔡建松說，其中曹進平、劉孝堂狀況比較輕微，都可自由行走，但出院時間都未定。

至於事發當下狀況，蔡建松表示，雖有稍微問傷者當下狀況，但可能因當下撞擊太強，無法詳談。（編輯：方沛清）1090103

黑鷹直升機失事造成8人不幸罹難，5名傷者則送往三軍總醫院治療，三總院長蔡建松（圖）3日說明5人傷勢。中央社記者陳偉婷攝 109年1月3日

一架黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處失事，造成8死、5傷。作計室處長劉孝堂經送往國立陽明大學附設醫院初步診斷後，無生命危險，轉送三軍總醫院醫治。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 109年1月2日

UH-60M黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界失事，軍聞社記者陳映竹被搶救下山後，四肢多處擦挫傷，沒有生命危險，送往三總醫治。中央社記者張皓安攝 109年1月2日

一架黑鷹直升機2日在新北、宜蘭交界處失事，造成8死、5傷。作計室參謀周欣頤（中）在醫護人員攙扶下，進入國立陽明大學附設醫院急診室就醫，隨後轉送三軍總醫院醫治。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 109年1月2日