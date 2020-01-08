李佳芬指阻擋投資 經部：有38家企業落腳高雄

國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬指稱，經濟部官員要求新加坡商不要投資高雄；經濟部8日回應，3大投資方案中有38家企業落腳高雄，投資金額達1666.66億。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北8日電）國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬指稱，經濟部官員要求新加坡商不要投資高雄；經濟部今天回應，3大投資方案中有38家企業落腳高雄，投資金額達1666.66億，指控並非事實。

李佳芬7日出席台中活動時指稱，經濟部官員希望來台考察的新加坡商人不要投資高雄。經濟部今天對此發布新聞稿澄清，表示不清楚李佳芬的指控所為何來，希望李佳芬具體指明人事時地物。

經濟部說明，投資台灣3大方案推動至今，共有38家通過聯審企業落腳高雄，投資金額高達新台幣1666.66億元，「所謂經濟部希望不要投資高雄的說法，顯然不是事實」。

不只台灣廠商，經濟部指出，根據投審會統計，2018年至2019年對高雄的外資投資與增資案共有354件，將近90億元。

此外，李佳芬指台中火力發電廠現在10部機組火力全開，12個月份的煤在8個月內就燒完。經濟部強調並非事實，在空污季會以環保調度優先，固定停2部機組，非空污季固定停1部，而且會視供電情勢降載；今年1月3日至6日，中火更減發超過6成。

經濟部表示，中火2019年全年用煤量已減少到1264萬噸，較過去大幅減少500萬噸，與李佳芬所述狀況相反，建議韓國瑜夫妻在聽「友人轉述」時，應謹慎查證，避免道聽塗說。（編輯：林淑媛）1090108