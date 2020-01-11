紅襪留下貝茲避仲裁 年薪8.1億破大聯盟紀錄

美國職棒大聯盟波士頓紅襪球星貝茲以2700萬美元（約新台幣8.1億元）一年約續留，避免薪資仲裁，破大聯盟紀錄。圖為貝茲2019年8月4日在洋基球場賽前練習。中央社記者尹俊傑紐約攝 109年1月11日

（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）美國職棒大聯盟波士頓紅襪隊與當家球星貝茲達成協議，紅襪以年薪2700萬美元（約新台幣8.1億元）破紀錄合約留下這名曾獲美國聯盟MVP的好手，雙方避免薪資仲裁。

大聯盟官網與體育頻道ESPN報導，貝茲（Mookie Betts）這份一年合約，打破科羅拉多洛磯三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）去年1月底以2600萬美元寫下的具薪資仲裁資格球員年薪紀錄。紅襪球團尚未證實與貝茲協議內容。

27歲的貝茲將於今年球季結束後成為自由球員。去年賽季，貝茲薪資為2000萬美元，例行賽出賽150場，打擊率2成95，29發全壘打，80分打點，得135分傲視大聯盟，生涯第4度入選明星賽。

紅襪陣中高薪球員雲集，是否還有空間留住2018年協助球隊拿下世界冠軍的貝茲，一直是休賽期棒壇熱門話題。

大聯盟官網記者范桑德（Mark Feinsand）在推特寫道，紅襪與貝茲如在仲裁庭針鋒相對，場面恐怕很難看。紅襪如果還想以長約綁住貝茲，以這份合約避免薪資仲裁似乎是正確選擇。

紅襪2011年選秀第5輪選進貝茲，2014年登上大聯盟以來，貝茲打擊率3成01，整體攻擊指數（OPS，上壘加長打率）達0.893。這6季他轟出139發全壘打，在紅襪名列首位，470分打點在隊上排名第2。

2018年是貝茲生涯最輝煌一季，當年他打擊率3成46、長打率6成40、得129分都傲視大聯盟，並有32發全壘打、80分打點、30次盜壘成功，不僅榮獲美聯最有價值球員（MVP），還拿下金手套與表彰各守備位置攻擊表現最傑出球員的銀棒獎。

除進攻表現亮眼外，主要鎮守右外野的貝茲也以防守優異著稱，生涯已4度獲金手套獎肯定。

今天是大聯盟各球團與具仲裁資格球員達成薪資共識的截止日。ESPN報導，除了貝茲，紅襪也與效力7季的外野手布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）達成1100萬美元一年合約協議。

布萊德雷曾入選明星賽並拿過金手套獎，去年賽季薪資855萬美元，打擊率2成25，21發全壘打，62分打點。紅襪為留住貝茲並避免團隊薪資膨脹過多，據傳鎖定交易部分球員，上季表現差強人意的布萊德雷是休賽期交易傳聞纏身的人選之一。（編輯：王永志）1090111