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桃園男子攀爬入屋離奇死亡 死者弟弟涉嫌重大

最新更新：2020/01/13 19:23
桃園市楊梅區發生一起離奇命案，一名徐姓男子疑似忘記帶鑰匙，便攀爬進入屋裡，之後被家人發現陳屍屋內，警方調查發現死者弟弟（圖中紅衣者）涉有重嫌，13日下午先依殺人罪嫌移送偵辦。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年1月13日
桃園市楊梅區發生一起離奇命案，一名徐姓男子疑似忘記帶鑰匙，便攀爬進入屋裡，之後被家人發現陳屍屋內，警方調查發現死者弟弟（圖中紅衣者）涉有重嫌，13日下午先依殺人罪嫌移送偵辦。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年1月13日

（中央社記者吳睿騏桃園13日電）桃園市楊梅區一戶民宅發生一起離奇命案，一名徐姓男子被家人發現陳屍屋內，頸部還有數道不規則傷痕，警方調查發現死者弟弟涉有重嫌，調查後在今天下午先依殺人罪嫌移送偵辦。

警方下午表示，39歲的徐男與父母及弟弟一起居住，昨天下午徐男與父母返家時，疑似忘了帶鑰匙，便爬上小貨車頂經遮雨棚進入2樓屋內，在外頭等候的父母因久等不到兒子開門，在30分鐘後請來鎖匠開門，才發現兒子倒臥血泊中已經死亡，頸部喉嚨則有多道不規則傷痕。

警方表示，員警獲報到場處理後，因為沒有外力入侵跡象，懷疑是熟人所為，調閱附近路口監視器畫面發現，死者徐男的弟弟在案發時曾出現在附近，循線在附近一家汽車旅館找到他，由於徐男弟弟身上還穿著染有血跡的衣服，立即予以逮捕進行調查。

經過警方漏夜調查，徐男的弟弟涉嫌重大，上午調查時，男子否認殺死哥哥，但又無法說明為何會穿著血衣躲到汽車旅館，目前警方尚未找到凶刀，死者弟弟也未交代殺人動機，由於相驗後確認死因是刀傷，因此在調查後，已經先依殺人罪嫌將徐男弟弟移送桃園地方檢察署偵辦。

附近鄰居指出，死者弟弟平時的精神狀況不穩定，兄弟平常就少有互動，外人也不清楚二人關係如何，但是因為近日死者母親身體不舒服，所以死者才會經常陪伴父母。（編輯：李錫璋）1090113

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