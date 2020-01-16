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國民黨資金凍結興訟敗訴 法官：黨產會處分合法

最新更新：2020/01/16 21:53

（中央社記者劉世怡台北16日電）國民黨不服黨產會決議凍結永豐銀帳戶及9張台銀支票，提起行政訴訟，台北高等行政法院今天認定，黨產會做出處分程序合法，也沒有瑕疵，判國民黨敗訴，全案還可上訴。

聆判的國民黨委任律師張少騰庭外指出，國民黨將會上訴。

審判長張國勳在宣判時指出，本案有先進行審查，認為並沒有違反平等原則、不溯及既往原則、比例原則等違背憲法情事，因此不用停審及聲請釋憲。

張國勳指出，黨產會依照黨產條例第9條第4項規定予以凍結，避免國民黨脫產而做的處分，程序合法，也沒有瑕疵，國民黨主張無理由，因此判國民黨敗訴。

全案緣於，中國國民黨的永豐銀行帳戶逾新台幣3億元以及9張台銀支票（共4億6800萬元）民國105年11月7日遭行政院不當黨產處理委員會依黨產條例第9條第4項規定予以凍結，帳戶餘額不得提領或匯出；國民黨不服凍結處分，經複查程序救濟，遭黨產會駁回後，提起行政訴訟，由台北高等行政法院審理。

經過3年多的審理，據了解，國民黨多次向黨產會申請提領永豐銀行帳戶及兌現9張台銀支票，用於支付黨工薪水及資遣費等獲准，最後餘額逾400萬元，則於二個月前遭法務部執行署依照社團年資處理條例，俗稱「黨職併公職條例」執行已進國庫，全部帳戶金額均為0元。（編輯：方沛清）1090116

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