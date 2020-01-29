外交部：視武漢肺炎疫情 調整捐贈澳洲口罩

武漢肺炎疫情延燒，台灣管制N95等口罩出口一個月。外交部29日表示，台灣援助澳洲野火撲滅與重建，首批6000枚口罩已運抵澳洲，未來將視台灣疫情管控及澳洲實際需求，提供後續所需口罩。圖為28日台北藥妝通路口罩售完告示。中央社記者張新偉攝 109年1月28日

（中央社記者陳韻聿台北29日電）武漢肺炎疫情延燒，台灣管制N95等口罩出口一個月。外交部發言人歐江安今天說，台灣援助澳洲野火撲滅與重建，初步規劃捐贈10萬枚口罩，首批6000枚已運抵澳洲，未來將視台灣疫情管控及澳洲實際需求，提供後續所需口罩。

澳洲自去年9月野火延燒造成大規模損失，台灣曾透過不同管道表達協助意願；外交部14日表示，初步規劃捐贈10萬枚口罩給澳方，種類則尚待雙方確認。

外交部發言人歐江安下午告訴中央社記者，澳洲野火災情導致新南威爾斯州及首都特區等地嚴重空氣污染，對人體造成危害。基於人道關懷精神及台澳友好關係，外交部與澳方研商後，依澳方需求捐贈首批6000枚N95口罩，口罩已於22日運抵澳洲。

不過，她說，考量台灣已出現數起武漢肺炎確診病例，政府已對N95口罩採取出口管制措施，未來外交部將視台灣疫情管控及澳洲實際需求，經與澳方協商後，提供後續所需口罩。

因應武漢肺炎疫情持續升溫，為確保口罩供應國內所需無虞，經濟部23日公告，自1月24日起至2月23日止，為期一個月，管制「紡織材料製口罩，過濾效果94%及以上者」（N95口罩）及「其他紡織材料製口罩」出口。（編輯：謝佳珍）1090129