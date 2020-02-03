箱根驛傳爆紅厚底跑鞋 符合國際田總新規範

日媒報導，知名球鞋品牌販售的一款「厚底」跑鞋，在日本今年「箱根驛傳」十分搶眼，約有高達85%出場跑者都穿著同款跑鞋。（共同社提供）

（中央社東京3日綜合外電報導）獲日本多數跑者愛用的知名鞋廠「厚底」跑鞋，日前引發是否造成不公平利益爭議，國際田徑總會雖然對競技用跑鞋鞋底厚度新設規範，但日本選手愛用的市售款符合規範，未被禁用。

日本讀賣新聞報導，國際田徑總會1月31日公布有關競技用跑鞋新規定，包括鞋底厚底不能超過4公分、鞋底內最多只能放置一片碳纖維片，及從4月30日以後，在國際賽事使用的跑鞋，必須是賽前4個月就上市，任何人都能購入的市售鞋款。

而在跑道上使用的釘鞋，鞋底厚度也不能超過3公分。

今年日本「箱根驛傳」逾8成大學生跑者都穿著同款「厚底」跑鞋，由於鞋底厚度符合國際田總新規定，所以跑者未來在東京奧運等國際賽事都能使用。

根據國際田總宣布內容，對「厚底」跑鞋進行檢證的小組認為，近年來的技術革新「有助選手表現，威脅體育活動健全性」。

國際田總主席柯伊（Sebastian Coe）說，規範跑鞋市場本來不是他們的工作，但為了不讓跑鞋造成不公平利益及助力，他們有義務保持賽事的健全性。

日本日刊體育報導，這款「厚底」跑鞋不僅箱根驛傳大學生跑者喜歡，多位日本知名跑者也是愛用者；國際田總新規定未限制穿著這款跑鞋，讓這款「厚底」跑鞋能順利「出賽」東京奧運。

日本報知體育報導，知名鞋廠在2017年推出第一代「厚底」跑鞋，日本跑者設樂悠太穿著這款跑鞋在2018年2月的東京馬拉松，跑出2小時6分11秒的當時日本新紀錄。

這款「厚底」跑鞋隨後在2018年推出第2代，日本跑者大迫傑穿著這款鞋在芝加哥馬拉松跑出2小時5分50秒的日本新紀錄。

2019年，這款「厚底」跑鞋推出第3代，也是現行市售款，出賽今年日本「箱根驛傳」210名大學生跑者中，有177人腳下都穿這款鞋，比率高達84.3%；在箱根驛傳7個區間締造區間新紀錄的13名跑者，有12人都穿這款鞋。

肯亞長跑名將基普柯吉（Eliud Kipchoge）2019年10月穿著第4代的「厚底」跑鞋（非市售款），鞋底內有3片碳纖維板，結果跑出人類有史以來最快的1小時59分40秒馬拉松紀錄。

過去在泳界也曾發生「鯊魚裝」爭議，在2008年北京奧運登場前，英國一間公司的高速泳衣「鯊魚裝」，讓不少選手屢創新紀錄。雖然高速泳衣在北京奧運廣為各國選手使用，但從2010年起被禁用；「厚底」跑鞋目前雖然被規範，但至少不像鯊魚裝走上被禁用的命運。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1090203