北市環南中繼市場2/12日試營運 3/21開幕

（中央社記者劉建邦台北6日電）台北市市場處今天表示，從民國67年啟用至今的公有環南市場8日將結束營業，1055個攤商搬遷至原市場後方的中繼市場，中繼市場12日將試營運，3月21日正式開幕。

市場處公有零售市場科長何相慶指出，位於環河南路二段245號的公有環南市場，從67年啟用至今；環南市場不同一般傳統零售市場，消費對象為餐飲、小型零售業者居多，像學校、餐廳、團膳等單位，供應生鮮食材佔大台北地區每天供應總量約3成。

環南市場啟用至今超過40年，主體建物、設備老舊，環境不佳，曾發生老鼠過多等情形，因市場主體建物使用量過大，北市府從88年開始規劃市場改建案，中間歷經多任市長。

何相慶指出，環南市場改建案採分期改建方式，並選定市場附近的公車保養廠做第一期中繼市場，讓攤商先進駐，第一期中繼市場工程在105年11月開工，去年底完工。

他說，環南市場今年2月8日結束營業後，攤商進行搬遷至第一期中繼市場，中繼市場12日試營運，3月21日正式開幕，原攤位共1323攤，有1055攤先遷移至中繼市場。原市場改建完工後，所有攤商將全部進駐。

市場處規劃中繼市場除有9輛大型貨車卸貨碼頭及8輛小型貨車卸貨車格外，B2至2樓的市場使用樓層，也有4米寬大型斜坡道作連接，4樓至6樓停車場設置740格停車位供消費者使用。（編輯：方沛清）1090206