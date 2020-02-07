總統：WHO資訊不確實 造成全球武漢肺炎疫情處理錯誤

總統蔡英文（中）7日上午在行政院副院長陳其邁（左2）、陸委會主委陳明通（右1）等陪同下，到衛福部疾管署慰勉嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心防疫同仁。圖右2為指揮官、衛福部長陳時中。中央社記者郭日曉攝 109年2月7日

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統蔡英文今天表示，WHO拿到台灣的武漢肺炎資訊顯然是不確實，在這種不確實資訊的情況下，反而造成WHO處理全球疫情的錯誤，這也再一次說明台灣參加WHO的重要性。

總統蔡英文上午到衛福部疾管署慰勉嚴重特殊傳染性肺炎（俗稱武漢肺炎）中央流行疫情指揮中心防疫人員，對第一線防疫人員表達鼓勵、肯定與感謝，並希望辛苦工作之餘，能夠有足夠的休息，照顧自己才能照顧國人。

世界衛生組織（WHO）每天發布武漢肺炎疫情報告，最新報告卻用「台北及周圍地區」稱呼台灣，被問到WHO未更正名稱，總統表示，台灣站在防疫第一線值得國際社會對我們的尊重，尤其台灣參與WHO是非常重要的國際防疫網路關鍵。

蔡總統呼籲所有國家跟WHO，台灣的參與是必要而且關鍵，台灣站在防疫第一線，總統並感謝近來幾個主要國家跟友邦都發言支持台灣參與WHO。

記者詢問，WHO聲稱中國大陸武漢肺炎疫情看似沒有擴張，反而港澳台疫情激增。總統說：「有沒有激增，我們看得最清楚，這就是我們需要參加WHO，WHO拿到我們的資訊顯然是不確實的。」

總統進一步表示，在這種不確實資訊的情況下，反而造成WHO處理全球疫情的錯誤，這就再一次說明台灣參加WHO的重要性。（編輯：謝佳珍）1090207