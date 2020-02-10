散播衛生紙缺貨假訊息 刑事局查獲傳銷業3女

（中央社記者黃麗芸台北10日電）武漢肺炎造成口罩短缺，但高雄一名從事傳銷的60歲廖姓女子自認衛生紙將因此短缺，近日在Line群組撰文張貼假消息，另兩名陳女轉貼至臉書，刑事局昨天查獲3女報請法院裁處。

刑事局今天舉行「偵破民眾散播衛生紙為口罩原料假訊息案」破案記者會，偵查第三大隊大隊長蕭瑞豪表示，近日有媒體報導因武漢肺炎口罩短缺，市場傳出衛生紙原料紙漿將被轉用製作口罩，屆時衛生紙恐將短缺，造成民眾搶購。

刑事局為維護社會秩序安寧，避免有心人士惡意散布假消息造成民眾恐慌，主動於昨天迅速查出從事傳銷業的3女涉案，其中上游的廖女在觀看媒體相關報導後，自行研判紙類製品恐將短缺，便自行發文「建議各位夥伴：公司其他紙類製品，有缺的可以考慮買一些，衛生紙、衛生棉、廚房紙巾，估計都會短缺，因應原料都拿去做口罩了。」到Line群組。

另外在高雄和台南也分別查獲下游的40歲陳女和33歲陳女涉嫌在臉書轉貼相關假訊息，昨天到案說明後都坦承不諱。

蕭瑞豪說，這3人未經查證即張貼、散布不實訊息至網路群組，在此全國關注疫情資訊的非常時期，張貼、散布未經查證的訊息而造成民眾恐慌，全案詢後將依違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」報請法院裁處。

同時，將持續追查其他製作、散佈、轉傳不實訊息者。

刑事局表示，依社會秩序維護法第63條規定，散佈謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1090210