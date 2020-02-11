中職上半季象猿開賽 3/24起停賽2週備戰6搶1

中華職棒31年全新球季將於3月14日開打，因應6搶1資格賽，3月24日起停賽2週。圖為富邦悍將隊1月在高雄燕巢棒球場舉行春訓。（中央社檔案照片）

中華職棒31年全新球季將於3月14日開打，因應6搶1資格賽，3月24日起停賽2週。圖為統一7-ELEVEn獅隊1月在成功大學進行體能測驗。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北11日電）中華職棒31年全新球季將於3月14日開打，由於尚未確定是否進奧運，中職今天先公布上半季例行賽賽程，將在6座球場進行賽事，並因應6搶1資格賽，於3月24日起停賽2週。

本季將進行240場例行賽，4隊各出賽120場，每隊60場主場賽事。富邦悍將及樂天桃猿隊各自將主場全部安排在新莊棒球場及桃園棒球場；中信兄弟在洲際棒球場安排51場主場，統一獅在台南球場安排47場主場。

由於天母棒球場還在進行整修，本季中職使用的球場少一座，僅剩6座球場，除了4隊主場，還有高雄澄清湖棒球場15場賽事，以及花蓮球場7場賽事。

由於4月1日開始將進行6搶1東京奧運最終資格賽，中職提前於3月14日開打，且球季開打2個星期後，3月24日至4月5日期間將停賽2週。下半季賽程要視有無打進奧運而定，若有打進8月也要停賽，因此目前僅先公布上半季賽程。

開幕戰將於3月14日晚間5時在桃園棒球場登場，由樂天桃猿迎戰來訪的中信兄弟；3月15日洲際棒球場首戰則是統一獅作客交手中信兄弟。澄清湖球場首戰在3月20日，由獅隊交手兄弟；新莊球場首戰在復賽後的4月7日、台南球場首戰在4月10日、花蓮球場首戰在6月17日。

上半季補賽週預留2週，從6月23日至7月5日。另外，開打時間延續去年，3月22日至5月10日期間，週日開打時間皆為下午2時，5月17日起週日恢復至下午5時開打。（編輯：張雅淨）1090211