陸配子女入境反彈大 總統蘇揆交換意見後撤回

（中央社記者葉素萍、顧荃、王揚宇台北5日電）行政院長蘇貞昌與總統蔡英文今天進行每週例行性會面，兩人會面也觸及到撤回陸配子女入境方案的議題。國安幕僚表示，總統基於防疫優先原則，決定將這項方案撤回。

疫情中心今天宣布撤回陸配子女入境規定，衛福部長陳時中說，就「情」的層面雖然有親情在，但「國人優先」是最高原則，這些人最初沒有選擇台灣國籍，就要自己做安排。

行政院長蘇貞昌今天與總統蔡英文進行每週的例行性會面，據指出，兩人會面也觸及到撤回陸配子女入境方案的議題。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）下午表示，陸委會昨天宣布開放陸配子女來台後，行政院確實收到許多民進黨立委反映，基層民眾擔憂會造成武漢肺炎防疫漏洞，因此政院有將這樣的意見轉達給陸委會。

民進黨立委王定宇在臉書發文建議，在說明不清、疫情吃緊的狀況下，應該由防疫指揮官宣布暫緩陸委會這次的決定，但其實說句公道話，陸委會昨天宣布的，其實是限縮，是指「原來就已經依親在台灣生活、就學的中配子女，原來就能入境，改成專案申請，核准才能入境」，但是陸委會說明不清，而且此事也非現在當務之急，被罵是不值得同情，建議暫緩才是。

民進黨立委周春米提醒，陸委會政策的論述一定要講明，而在一個敏感時機採取的措施，更需要三思而後行。

不願具名的民進黨立委辦公室助理私下表示，國會辦公室比較沒有接到民眾抱怨電話，倒是地方服務處有接到，或是用臉書留訊息，民眾擔心開放陸配子女來台，若沒做好管理，恐成為防疫破口，也認為應該是要讓有緊急需求的台灣人先回來，順序不該搞錯。

國安幕僚表示，昨天陸配子女入境方案公布，引發各界輿論議論，雖然昨天晚間，陸委會已經修正為原則不准，專案審查，但總統認為防疫期間，本來就應該由防疫架構專業討論，尤其目前是防疫的關鍵期，疫情趨勢依舊險峻。

國安幕僚指出，指揮中心評估後也認為，考慮當前中國武漢肺炎疫情蔓延，正處於關鍵的高峰期，基於防疫優先原則，為了降低來自疫區的人員流動風險，決定將這項方案撤回。（編輯：張良知）1090212