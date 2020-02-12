看台灣選舉開票 美國學者熱淚盈眶：體現民主意義

2020年1月台灣大選引起國際社會關注，美國學者任雪麗12日發文談論觀選感想，她坦言自己在觀看開票過程時熱淚盈眶。（中央社檔案照片）

（中央社台北12日電）2020年1月台灣大選引起國際社會關注。美國學者任雪麗今天發文談論觀選感想，她坦言自己在觀看開票過程時熱淚盈眶，還稱「台灣選舉計票作業是一場美麗的儀式，正好體現了民主的意義」。

任雪麗（Shelley Rigger）是傅爾布萊特計畫（The Fulbright Program）學者，也是北卡羅來納州戴維森學院（Davidson College）教授，長期研究美中台關係。她今天在部落格發表文章，談論觀察2020台灣總統與立委選舉開票過程的感想。

文中詳述台灣人投票與開票過程，包含學生與異地工作者返鄉投票、選民進投票所圈票，以及選務人員封箱、唱票與計票等程序。

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，天氣好，投票踴躍，新北市板橋區一處投票所擠滿排隊等待投票的民眾。中央社記者王騰毅攝 109年1月11日

2020總統及立委選舉11日投票，馬祖共設10處投開票所，上午8時開始，各投開票所陸續有鄉親前往投票，未出現重大違規，秩序良好。（連江縣選舉委員會提供）中央社 109年1月11日

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，位在台北市警察專科學校的中央選委會選情中心，選務人員進行開票作業。中央社記者鄭傑文攝 109年1月11日

選舉過程中，開票作業讓任雪麗印象深刻。部落格文章指出，台灣大選以人工方式計票，「這似乎不像是一件能讓成年男子流淚的事」，但任雪麗表示，她的一名男同事在當晚觀看計票過程時流下了眼淚，她自己也難掩激動情緒。

任雪麗指出，開票過程之所以感動人心，是因為「台灣選舉計票作業是一場美麗的儀式，正好體現了民主的意義」。

文章還寫道，台灣政府給人民選票去圈選，選票不能被更改、被篡改或被忽略，選務人員也邀請民眾監督計票過程，並確認開票結果無誤。光是想著以上這些事情所代表的意義，就能讓一名冷淡的社會科學家熱淚盈眶。

任雪麗曾出版「台灣為什麼重要？美國兩岸研究權威寫給全美國人的台灣觀察報告」（Why Taiwan Matters: Small Island, Global Powerhouse）等3本書籍。（譯者：李宛諭/核稿：陳彥鈞）1090212