國王希爾德NBA三分球大賽奪冠 最後一球定輸贏 [影]

（中央社芝加哥15日綜合外電報導）美國職籃NBA今天舉行三分球大賽，沙加緬度國王後衛希爾德（Buddy Hield）把握住最後一顆「花球」（moneyball）機會，以1分的優勢力壓2018年冠軍布克，抱走勝利。

這場比賽的參賽者包括希爾德、鳳凰城太陽後衛布克（Devin Booker）、華盛頓巫師前鋒貝坦斯（Davis Bertans）、芝加哥公牛後衛拉文（Zach LaVine）、布魯克林籃網哈里斯（Joe Harris）、邁阿密熱火羅賓遜（Duncan Robinson）、夏洛特黃蜂葛理翰（Devonte Graham）和亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）。

布克和希爾德首輪都拿到27分，與獲得26分的貝坦斯一同進入決賽。

決賽率先上場的貝坦斯5次花球投進4顆，總分拿到22分，布克接著交出26分高分，對希爾德帶來壓力。

而確實要等到最後一球，布克和希爾德才分出勝負。希爾德只要在5顆花球投進4顆就能勝出，他前3顆順利投進，第4顆失手，第5投頓時成為贏家誰屬的關鍵。

此時原本在椅子上觀戰的布克也坐不住了，在全場目光注視之下，希爾德穩穩地把球投進籃框，僅以1分的優勢驚險拿下勝利。

希爾德賽後表示：「我感覺棒呆了，就像我先前說的，射手的夢想清單，一定要有三分球大賽。你必須參賽、期望奪冠，而在那樣高手如雲的場上拿到冠軍，感覺更是加倍美妙。」

布克則是表示：「我知道他有機會，我知道會很接近...我當然希望他失手，但還是很恭喜希爾德。他是位競爭對手，我為他感到驕傲，我告訴過他，拿下這座獎盃很重要，對射手來說特別是這樣。」

今年的三分球大賽賽制改變，除了在原有的5個點投射，還新增2個距離3分線6英尺的遠投「Logo Shot」，參賽者可獲得額外10秒、2次的投籃機會，只要命中就能各獲3分。另外，參賽者可指定一個「花球」位置，在這裡投5球，進球全部加倍計分（各2分）。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090216