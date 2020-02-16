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NBA灌籃大賽瓊斯奪冠 高登再飲恨[影]

最新更新：2020/02/16 14:33
邁阿密熱火前鋒瓊斯（圖）才以1分險勝奧蘭多魔術球員高登，拿下美國職籃NBA灌籃大賽冠軍。（圖取自twitter.com/NBAAllStar）
邁阿密熱火前鋒瓊斯（圖）才以1分險勝奧蘭多魔術球員高登，拿下美國職籃NBA灌籃大賽冠軍。（圖取自twitter.com/NBAAllStar）

（中央社芝加哥15日綜合外電報導）歷經兩度延長，邁阿密熱火前鋒瓊斯（Derrick Jones Jr.）才以1分險勝奧蘭多魔術球員高登（Aaron Gordon），拿下美國職籃NBA灌籃大賽冠軍。

瓊斯賽後表示：「這是場很棒、很棒的比賽。」

但今天的結果並非沒有爭議。

瓊斯與高登決賽都拿到滿分50分，第1次加賽兩人又都拿下滿分，比賽因此進入第2次延長。

這次嘗試，瓊斯從罰球線起跳，來了記左手大車輪灌籃，贏得5位評審總分48分青睞。

高登和名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）簡短討論一番後，把身高226公分的波士頓塞爾蒂克中鋒佛爾（Tacko Fall）帶進場，並把球放在佛爾的後頸部，接著高登跨越他的頭頂後雙手扣籃，但這精彩的一扣只拿下47分，是高登今晚唯一沒得滿分的一次，勝利也因此拱手讓給了瓊斯。

高登認為自己跨越佛爾的灌籃應該拿到更高分，2016年灌籃大賽也屈居亞軍的他說，往後不會再參加這項比賽。

他說：「結束了，老兄，我覺得我應該有兩座冠軍。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090216

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