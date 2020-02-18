武漢肺炎影響 6搶1資格賽可能延到6月

2020年東京奧林匹克運動會棒球6搶1資格賽受武漢肺炎疫情影響，世界棒壘球總會考慮原地延賽方案，最晚可能延到6月。圖為中華隊在2019年11月16日12強棒球賽的最後一戰以5比1擊敗澳洲隊。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北18日電）2020年東京奧林匹克運動會棒球6搶1資格賽受武漢肺炎疫情影響，在不剝奪中國隊參賽權益立場下，世界棒壘球總會（WBSC）考慮原地延賽方案，最晚可能延到6月，2月底就會有答案。

6搶1原訂4月1日到5日在台中市、雲林縣斗六市開打，目前確定參賽隊伍除台灣，還有荷蘭隊、澳洲隊和中國；疫情影響，能否如期開打仍是未知。

基於疫情防範，對中國籍人士訪台入境限制，中華民國棒球協會表示，中國棒協與WBSC上週都致函，希望棒協協助辦理中國隊入台相關事宜，棒協也已在14日向教育部體育署報告。

不過，疫情具不確定性，WBSC提原地延賽可行性，最晚可能延到6月開打，但牽涉奧運報名時程，還要與國際奧會討論，棒協希望2月底會有明確答案，而其餘6搶1相關籌備工作都正常運行。（編輯：李明宗）1090218