薛瑞福：台灣居印太戰略核心 美國可扮演橋梁

（中央社記者陳韻聿台北19日電）美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福今天表示，台灣位居美方印太戰略核心，美方可扮演橋梁，協助台灣強化與區域關鍵國家的關係，以及拓展台灣的國際活動空間。

薛瑞福（Randall Schriver）長期友台，目前是華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）主席，去年底離開擔任2年的國防部助理部長職務，台灣是他卸任後第一個海外訪問目的地，他今天受邀在國防安全研究院演講，主題為「台美關係：強化印太區域安全」 。

薛瑞福表示，美國印太戰略的主要內涵為推動自由開放的印太區域，主要方法包括強化與台灣的夥伴關係，以及加強台灣的安全和自我防衛能力。

薛瑞福指出，世界重返強權競爭的時代，而中國是美國的競爭對手。他強調，美國沒有野心與中國從事地理概念上的競爭，例如爭奪控制領土或水源，美國的唯一野心是維持印太區域的自由開放，以及維護各項近乎普世的價值。

薛瑞福指出，美中的價值競爭體現在對主權、國際法，以及自由平等互惠貿易的態度；一旦推廣集權體制的中國成為行為模範，自由、主權等價值將受侵蝕，東協（ASEAN）等區域組織恐式微，而威脅恫嚇也將代替談判，成為解決衝突矛盾的常態性手段。

薛瑞福說，美國要能在強權競爭中擬定妥適戰略，並及時有效應戰，台灣扮演關鍵角色，包括美台應持續加強即時情資交換。他強調，美國高度仰賴台灣等區域夥伴，也期待他們以一己之力，為印太區域安全作出貢獻。為此，台灣需在專業能力等面向作正確投資。

薛瑞福也提到，印太區域安全挑戰的「多邊」性質日益顯著，美台的區域戰略合作不應侷限於雙邊關係，美方可扮演橋梁，協助台灣強化與區域關鍵國家的關係，不僅是日本、澳洲，還有東南亞和南亞國家。

薛瑞福認為，貿易是戰略和安全重要議題，美台有必要採取措施持續強化貿易關係，包括重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）高階會談、對雙邊貿易協定（BTA）採更積極態度等。

薛瑞福說，美國應協助台灣增加國際活動空間，甚至可發揮創意，建立新的國際組織或平台，全球合作暨訓練架構（GCTF）就是個好例子。

薛瑞福指出，世界衛生組織（WHO）排除台灣，對全球公衛體系造成的負面影響顯見於此波武漢肺炎疫情。他笑稱，深刻感受到北京當局的壓迫力道，他領導的華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）在推特發表「挺台」言論，結果留言遭國際民航組織（ICAO）封鎖。（編輯：林興盟）1090219

前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）（右）訪台，19日赴國防安全研究院演講，會後戴上國防院董事長霍守業（左）致贈的紀念帽，開心比讚。中央社記者林俊耀攝 109年2月19日

前美國國防部印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）（右）19日赴國防安全研究院，以台美關係為主軸發表演講，國防院董事長霍守業（左）致贈紀念禮品。中央社記者林俊耀攝 109年2月19日