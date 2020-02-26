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2021年經典賽3/9開打 台中桃園進行A組預賽

最新更新：2020/02/26 09:13
世界棒壘球總會26日宣布，2021年世界棒球經典賽將於3月9日至23日在日本、台灣及美國舉行，其中台中洲際棒球場及桃園棒球場將進行A組分組預賽。圖為台中洲際棒球場。（中央社檔案照片）
世界棒壘球總會26日宣布，2021年世界棒球經典賽將於3月9日至23日在日本、台灣及美國舉行，其中台中洲際棒球場及桃園棒球場將進行A組分組預賽。圖為台中洲際棒球場。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北26日電）世界棒壘球總會（WBSC）今天宣布，2021年世界棒球經典賽將於3月9日至23日在日本、台灣及美國舉行，其中台中洲際棒球場及桃園棒球場將進行A組分組預賽。

雖然之前中華棒協與中華職棒聯盟都已經表態，不會爭取主辦2021年經典賽。不過台灣的運動經紀公司出面爭取，獲得主導的大聯盟同意，取得分組預賽承辦權，國際窗口仍是棒協。台灣繼上次2013年，睽違8年將再度進行經典賽。

賽制部分，WBSC今天宣布，2021年經典賽分組預賽將分成4組，一組有5隊，進行循環賽，每組前2名將晉級前8強。預賽將從3月9日開始，16日開始進行晉級賽，準決賽及決賽則是21至23日。

A組賽事在台灣的台中洲際棒球場及桃園棒球場舉行，B組在日本東京巨蛋球場舉行，C組在美國鳳凰城大通球場舉行，D組則在美國邁阿密馬林魚球場進行。A、B組晉級賽在東京，C、D組晉級賽在邁阿密，準決賽及決賽則是在邁阿密。

中華隊於上一屆2017年經典賽分組排名墊底，本來要先打資格賽，不過由於2021年經典賽隊伍從16隊擴編至20隊，可以直接從會內賽開始打起。資格賽將於今年3月開打，共有12隊要爭取4個會內賽名額。

目前已確定打會內賽球隊有中華隊、日本、韓國、美國、澳洲、加拿大、中國、哥倫比亞、古巴、多明尼加、以色列、義大利、荷蘭、墨西哥、波多黎各、委內瑞拉。（編輯：張雅淨）1090226

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