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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

武漢肺炎防疫 蘇貞昌：進入圍堵及減災並行階段

最新更新：2020/03/02 19:52
行政院長蘇貞昌（中）2日表示，防疫工作接下來進入圍堵及減災並行的階段。（行政院提供）中央社記者王承中傳真　109年3月2日
行政院長蘇貞昌（中）2日表示，防疫工作接下來進入圍堵及減災並行的階段。（行政院提供）中央社記者王承中傳真　109年3月2日

（中央社記者王承中台北2日電）行政院長蘇貞昌今天視察中央流行疫情指揮中心，蘇貞昌表示，第一階段防疫工作，台灣守住第一線，接下來進入圍堵及減災並行的防疫階段。未來防疫工作需跨部會執行，將親自主持所有重大決策性質會議。

防疫資訊

蘇貞昌2月27日在行政院會中宣布，武漢肺炎疫情超前部署，中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，由衛福部長陳時中任指揮官。蘇貞昌上午在行政院副院長陳其邁，以及陳時中的陪同下，視察中央流行疫情指揮中心，並聽取各部會首長報告。

行政院發布新聞稿指出，蘇貞昌表示，第一階段防疫工作台灣守住第一線，接下來進入「圍堵」及「減災」兩者並行的防疫階段，指揮中心已提升至一級開設，層級提高且部會橫向聯繫更加暢通直接，遇到問題要在第一時間提出解決方針因應。

蘇貞昌指出，這兩個多月建立各項機制，運作也都能夠配合，政府也更有能力圍堵並減災。指揮中心已提升為一級開設，由深獲肯定的陳時中繼續擔任指揮官，為讓橫向聯繫有效且清楚掌握狀況，未來指揮官主持的會議，希望各部會應由副首長以上及相關主管與會。

蘇貞昌表示，「萬事莫如防疫急」，一旦達成共識，立刻執行；做了有問題，立刻聯絡並馬上解決。未來防疫工作需要跨部會一起執行，尤其特別條例、特別預算通過後，防疫、紓困、振興，往後跨部會所有重大決策性質會議，他也將親自主持。

蘇貞昌指出，這段期間面對武漢肺炎嚴峻考驗，他看到「舉國團結有力」的好現象，尊重專家科學且專業的意見。現階段出現無症狀感染者，及潛伏期很長等情形，因此居家檢疫、居家隔離或自主健康管理，相關作法應清楚明確，村里長、村里幹事、地方政府、警察也都要全力配合。

另外，蘇貞昌也呼籲民眾不要歧視、排斥被隔離的醫護人員或民眾，他們不是罪犯或病患，是要被關懷的人。而有關如何減災，醫院、學校、社區等該如何做，被關懷者等應有一套標準作業流程（SOP），再透過地方政府、社區分工，請專家盡量提供意見供指揮中心研擬相關SOP。對於舉辦長時間人數聚集的大型活動，各部會應清楚訂出相關準則供參考。

蘇貞昌指出，配合政府一切防疫措施者，政府照顧；反之不配合者，應強力且立即執行公權力，不但要自費，且要重罰，相信民眾一定支持。整個政府負起責任明確規範，才能達到「有政府」的效果，才能讓人民的「會做事」印象出來。

蘇貞昌表示，立法院已經通過且總統蔡英文也火速頒布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，他明天要到立法院報告特別預算。要求相關部會兩星期內訂定子法，相關解釋也要說明清楚，所有部會預算均要「立竿見影」且「雨露均霑」，讓台灣藉此機會「固本強身」，振興轉型。（編輯：蘇志宗）1090302

行政院長蘇貞昌上午在行政院副院長陳其邁，以及衛福部長陳時中陪同下，視察中央流行疫情指揮中心。（行政院提供）中央社記者王承中傳真　109年3月2日
行政院長蘇貞昌上午在行政院副院長陳其邁，以及衛福部長陳時中陪同下，視察中央流行疫情指揮中心。（行政院提供）中央社記者王承中傳真　109年3月2日
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