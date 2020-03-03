防疫紓困 蘇貞昌：特別預算案秉持四大原則

（中央社記者范正祥台北3日電）行政院長蘇貞昌今天指出，除了防疫優先外，行政院秉持「雨露均霑、立竿見影、固本強身、加強公建」四大原則，提出各項紓困、振興計畫，並依特別條例的規定，編列完成特別預算案。

蘇貞昌表示，有關特別預算，他已要求各部會仔細盤點，務必將受疫情衝擊的各產業全數納入，「遇到不好的時機，政府更要拿出最大的誠意，照顧人民」。他也要求各部會提出的各項紓困計畫，目標要具體、期程要切實、效果要立即，才能發揮及時雨的功能，且錢一定要花在刀口上，絕不能浪費。

武漢肺炎疫情持續延燒，立法院今天邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢。

蘇貞昌在書面報告指出，特別預算案編製，歲出共編列新台幣600億元，財源規劃為「移用以前年度歲計賸餘」及「債務之舉借」各300億元，期程自今年1月15日至明年6月30日止。主要內容包括防治經費共196億元和紓困振興經費共404億元。

蘇貞昌表示，「我們會拿出最好的方法，讓疫情帶來的傷害，降到最低，協助受疫情衝擊的產業，都能儘速度過難關」，同時也會利用這段期間，優化各項基礎建設，強化產業體質，帶動產業轉型，化危機為轉機，讓國人感受到「有政府，會照顧，請安心」。

蘇貞昌感謝立法院朝野各黨團立委，以確保國人健康安全、穩定產業經濟為優先，讓行政院2月20日送請審議的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，能於最短的時間內，在2月25日就完成立法程序，同一天並經總統簽署、公布，回溯自1月15日起施行。

他指出，這不只擴大台灣防疫量能，讓防疫處置與資源，有更完善的法源基礎，也使後續紓困、振興等工作能快速展開。

蘇貞昌表示，為使防疫工作及紓困計畫及時獲得充分資源，也懇請立委全力支持，早日通過特別預算案，使政府各項防疫工作能夠順利推動，全力守護國人健康，確保產業經濟穩健發展。

另外，書面報告中，蘇貞昌並就近期防疫作為，向立法院說明。

他表示，儘管這段期間，台灣集全國之力，整體防疫措施相較其他國來得嚴謹且迅速，但國內已發生幾起家庭群聚感染事件，加上隨著中國各地陸續復工、清明將至的跨國人潮流動，另許多專家也已指出，以武漢肺炎病毒的高傳染力、長潛伏期、甚至感染者會無症狀的特性，疫情影響的區域、層面仍在擴大中，時間也會延長，這對防疫工作都是重大考驗。

蘇貞昌指出，已在2月27日宣布中央流行疫情指揮中心提升為一級開設，除了持續嚴守國門、全力防堵社區感染外，也要超前布署，統籌各種資源，整合相關機關人員，以行政院整體力量，跨部會、跨中央地方、跨政府民間合作，進行減災準備，同時展開紓困與振興工作。

在防疫物資整備方面，蘇貞昌指出，口罩部分，本週每天產量將達820萬片，原新增的60台口罩機組，本週也將全數完成交機，兩週後即可達到每日生產1000萬片，他也已再核定增購30台，4月初就能再提高到1300萬片以上。

他表示，隨著口罩逐漸穩定增加，也會隨時滾動調整實名制口罩的配售機制，讓國人準備防疫物資能更便利、更放心。

蘇貞昌指出，政府也同步協調國內業者增加防護衣、隔離衣產能，近期即可交付10萬件防護衣、100萬件隔離衣，為醫護人員提供保護。（編輯：林興盟）1090303