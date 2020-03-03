限制醫護人員出國造成損失 蘇貞昌：全額補到夠

（中央社記者王揚宇台北3日電）行政院長蘇貞昌今天說，在全世界有67國發生武漢肺炎疫情的狀況下，因此拜託醫護人員這段時間盡量不要出國，受約束的醫護人員產生的損失，政府絕對全額補到夠。

蘇貞昌與相關部會首長今天到立法院列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」編製經過並備質詢，蘇貞昌被台灣基進立委陳柏惟問到醫事人員工作超負荷等情形時，做出上述表示。

陳柏惟今天的質詢，全程以台語與官員對答，他站上質詢台時，還說自己沒經驗，並向立法院副院長蔡其昌詢問，「現在是直接請人上台嗎？」而他全場帶著微笑，向蘇貞昌、衛生福利部長陳時中等人，詢問醫事人員在防疫期間的工作問題。

陳柏惟說，這些專業的醫事人員是台灣防疫前線，但他們在防疫過程有超負荷的情況產生，希望政府要多加注意；此外，政府規定第一線醫療人力在6月30日前禁止出國，是否有評估多少人受限制。

陳柏惟也說，感謝台灣30多萬名醫護人員為防疫所付出的心力，而武漢肺炎也是促使台灣主權自主的一個契機，因為有一些常常在舔共的藝人，現在這個時候突然變成是勇敢的台灣人，這要感謝所有醫事人員。

話鋒一轉，陳柏惟提到，最近有很多新聞報導指出，有便當店不敢將便當送到醫院，或是有學生希望醫師的孩子不要到學校上課等，醫事人員面臨的這些壓力平常看不到，這個問題必須解決。

蘇貞昌也用台語回答陳柏惟的詢問，他說，這回疫情發生，之所以全世界肯定台灣的作法，以及全世界預測台灣會是第2慘的國家、中國最慘，但到目前為止，很多國家甚至先進國家的疫情，比台灣嚴重好幾倍，可以做出這樣的成績，是全國人員大家合力做出來，尤其是醫護人員在第一線的努力，他很肯定感謝。

蘇貞昌說，現在要求拜託醫護人員，在這段時間不要出國，原因在於，不是要限制他們在這裡做工作，而是因為現在全世界67國有疫情，希望他們盡量不要去，而受約束的醫護人員所產生的損失，包括交出去的費用損失以及增加負擔的損失，政府絕對全額補到夠，不能讓他們自己損失。

蘇貞昌也指出，至於對醫護人員獎勵部分，不管是用獎金還是精神獎勵，或者是用減稅還是用健保計算等方式，只要可以達成效果，衛生福利部及財政部等相關機關會研究怎樣做最好。（編輯：林興盟）1090303