武漢肺炎／外交部：馬來西亞砂勞越解除對台入境限制

外交部發言人歐江安3日晚間表示，馬來西亞砂勞越州政府已應台灣要求檢討入境政策，台灣不再與中國（含香港澳門）並列為疫區。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北3日電）外交部晚間表示，馬來西亞砂勞越州政府已應台灣方面要求，檢討入境政策，台灣不再與中國（含香港澳門）並列為疫區，且途經或自台灣出發的外籍人士，也不再遭受入境限制。

外交部發言人歐江安指出，砂勞越州政府已應台灣方面要求，檢討先前發布的入境政策，今天經州災害管理委員會通過，並已通知海關自今天起實施。

歐江安表示，砂勞越將不再限制來自台灣的旅客入境，但必須和新加坡、日本、義大利、伊朗等國籍人士一樣，在入境處接受衛生局的防疫要求。

此外，砂勞越不再將台灣與中國（含香港澳門）並列為同一疫區，馬來西亞公民及砂勞越居民過去14天曾前往中國（含香港澳門），才須依檢疫規範隔離。

歐江安今天上午在例行記者會上回覆媒體提問時說，駐馬來西亞代表處29日晚間獲報，數名國人搭機抵砂勞越後遭拒絕入境。由於砂勞越1日公告禁止入境者僅限來自中國的旅客，28日新公告限制入境或需強制隔離14日的對象也未包括台籍旅客，駐處即刻與馬來西亞相關單位展開交涉。

歐江安說，駐處積極向馬來西亞說明台灣防疫措施嚴謹，且台灣與中國疫情嚴重程度完全不同，不應以一中考量將台灣列入中國疫區。砂勞越州政府原本基於疫情考量，仍堅持繼續禁止台籍人士入境，但今天晚間已更改相關規定。（編輯：楊凱翔）1090303