更多編輯台推薦新聞：
郵遞區號變3加3碼 新制3日起實施
生活

郵遞區號變3加3碼 新制3日起實施

5月報稅4改變 同性伴侶首度可合併申報
生活

5月報稅4改變 同性伴侶首度可合併申報

專訪三津田信三陳浩基等5位推理作家 揭秘接龍創作心得
文化

專訪三津田信三陳浩基等5位推理作家 揭秘接龍創作心得

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

世衛：武漢肺炎在他國蔓延速度遠超過中國

最新更新：2020/03/03 03:56

（中央社日內瓦2日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天指出，過去一天中國記錄有案的武漢肺炎新病例數遠少於其他國家和地區。中國以外最須要關切的疫情出現在韓國、義大利、伊朗和日本。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在瑞士日內瓦告訴記者：「過去24小時內，中國以外國家和地區通報的2019年冠狀病毒疾病（COVID－19，武漢肺炎）病例數比中國多出了幾乎9倍。」

到目前為止，根據官方消息加以統計，全球死於這種傳染病的人數超出了3000名，病患人數共計將近9萬名。

在去年12月率先出現病例的中國，每天登記的新病例數不斷減少，昨天向世衛組織通報的新病例只有206起。

譚德塞說，這是1月22日以來最少的新病例逐日通報數；並說，其中除了8起病例，其餘都出現在中國疫情核心湖北省。

他說，控制疫情的機會仍在；並指出，「有130多個國家尚未發現任何病例」。至於已出現病例的國家，他表示，以韓國、義大利、伊朗和日本的疫情最值得關切。

不過他也說，韓國採用的疫情監視方法已奏效，當地疫情可以得到控制。（譯者：張佑之）1090303

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報