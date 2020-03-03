世衛：武漢肺炎在他國蔓延速度遠超過中國

（中央社日內瓦2日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天指出，過去一天中國記錄有案的武漢肺炎新病例數遠少於其他國家和地區。中國以外最須要關切的疫情出現在韓國、義大利、伊朗和日本。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在瑞士日內瓦告訴記者：「過去24小時內，中國以外國家和地區通報的2019年冠狀病毒疾病（COVID－19，武漢肺炎）病例數比中國多出了幾乎9倍。」

到目前為止，根據官方消息加以統計，全球死於這種傳染病的人數超出了3000名，病患人數共計將近9萬名。

在去年12月率先出現病例的中國，每天登記的新病例數不斷減少，昨天向世衛組織通報的新病例只有206起。

譚德塞說，這是1月22日以來最少的新病例逐日通報數；並說，其中除了8起病例，其餘都出現在中國疫情核心湖北省。

他說，控制疫情的機會仍在；並指出，「有130多個國家尚未發現任何病例」。至於已出現病例的國家，他表示，以韓國、義大利、伊朗和日本的疫情最值得關切。

不過他也說，韓國採用的疫情監視方法已奏效，當地疫情可以得到控制。（譯者：張佑之）1090303