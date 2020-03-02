武漢肺炎全球延燒 義大利歐洲疫情一次掌握

（中央社羅馬2日綜合外電報導）武漢肺炎全球延燒，歐洲重災區義大利確診病例今天衝破1700例，累計42人死亡，羅馬首都也出現第一起市內家庭群聚感染。葡萄牙、捷克及歐洲小國安道爾都首度傳出確診病例。

義大利確診病例昨天遽增超過50%，從1128增至1694例，死亡病例從29增加到34人。

義大利民防保護部（Civil Protection Department）首長昨天表示，全國的武漢肺炎確診患者中，已經有83人痊癒，但仍有140名重症患者在加護病房接受治療。

●羅馬出現首起家庭群聚感染

義大利確診病例衝破1700例，羅馬首都也出現第一起市內家庭群聚感染。義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）1日簽署新禁令，將全義依危險情況分區，並個別升高管制措施。

截至2日中午，義大利武漢肺炎確診案例已達1731例，累計42人死亡。

義大利首都羅馬1日出現首例市內感染案例，他是一名曾接待北部朋友的警察，他的4位家人今天檢驗結果全部呈現陽性，包括他太太、兩個小孩與一位姻親。

●歐盟宣布提升武漢肺炎至高風險級別

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天宣布，將武漢肺炎在歐盟風險級別自「中等」提升至「高」，強化對疫情持續傳播的警告。

●傳法國新增2例武漢肺炎死亡法國「巴黎人日報」（Le Parisien）今天引述消息人士及康白尼市（Compiegne）市長的話報導，法國北部新增2起武漢肺炎死亡病例，使得法國死亡病例增至4例。

截至昨天，法國累計有130例武漢肺炎確診。

●法國兩市長確診

法國兩名市長昨日各自於社群網路宣布確診武漢肺炎，他們來自傳出群聚感染地區的上薩瓦省與瓦茲省。其中一人曾參加巴黎國際農業博覽會，相關單位正全力追查兩人的接觸史。

上薩瓦省（Haute-Savoie）拉巴勒姆德西蘭吉市（La Balme-de-Sillingy）的市長戴維耶（Francois Daviet）前天晚間確診武漢肺炎，後已隨即住進醫院。

另一位確診市長為目前群聚感染最嚴重的瓦茲省（Oise）克雷皮昂瓦羅市（Crépy-en-Valois）市長福爾蒂（Bruno Fortier），昨晚在社群媒體宣布自己確診，並列出過去14天與他有接觸的人。

●巴黎羅浮宮閉館兩天

法國工會和巴黎羅浮宮博物館的管理階層人士表示，羅浮宮的員工因為擔心武漢肺炎疫情而拒絕上班，因此羅浮宮昨天閉館一天。

法國工會人員今天表示，羅浮宮再因罷工閉館一天。

●德國確診增21例累計150例

德國疾病管制和預防機構「羅伯特．科赫研究所」（Robert Koch Institute）今天表示，境內武漢肺炎確診案例已從昨天的129例增至150例。

路透社報導，其中86例出現在人口最多的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia），占德國武漢肺炎確診案例一半以上。

●葡萄牙通報武漢肺炎首2例

葡萄牙電視台SIC報導，葡萄牙今天通報該國首宗2起武漢肺炎感染病例。

SIC報導，其中一例是一名最近到義大利旅遊的男子，另一例則是一名從西班牙返國的男子。兩人都已送到波圖（Porto）的醫院治療。

●歐洲小國安道爾武漢肺炎首例

歐洲小國安道爾政府今天宣布，一名最近曾造訪義大利的20歲男子出現武漢肺炎輕微症狀，是安道爾首例確診患者。

路透社報導，這名男子最近去過米蘭，2月29日入院接受治療。

●武漢肺炎冰島首次證實3例確診

冰島「民間保護暨急難管理署」（Department of Civil Protection and Emergency Management ）今天深夜發布聲明，證實境內首度出現3例武漢肺炎確診。

冰島當局表示，首位疑似病例在2月28日確診，另2例疑似病例在週末確診。3名患者都曾去過義大利北部度假。

●英國新增4例武漢肺炎確診

英國衛生當局今天宣布，境內新增4例武漢肺炎確診病例，使得英國累計確診達40例。

英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，新增的4例病患最近都曾前往義大利。

英國首相強生（Boris Johnson）今天稍早說，英國民眾有必要對武漢肺炎疫情進一步擴散有心理準備。

●俄羅斯武漢肺炎再增1例

俄羅斯新聞社（RIA）今天引述俄國醫療保健部報導，一名俄國公民從義大利返國後，被確診感染武漢肺炎。

俄國當局先前表示，另有3名俄國人在鑽石公主號郵輪上感染病毒後，返回俄國接受治療。

●捷克首度通報3起確診病例

捷克衛生部長渥伊泰赫（Adam Vojtech）昨天表示，國內首度通報3起武漢肺炎確診病例，3名患者近來都曾去過義大利北部。

路透社報導，捷克衛生部官員指出，3名患者分別是2名捷克人及1名在義大利米蘭（Milan）讀書的美國學生，他們都出現輕微症狀。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090302