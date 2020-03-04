20億振興抵用券執行5方向 35萬業者吃得到

武漢肺炎疫情嚴峻，也衝擊各行業發展，經濟部特別研議「振興抵用券」，擬採電子、實體兩種方式進行，推估全台約有35萬家業者適用，預計在疫情緩和後的半年到一年之間發放，照顧迫切需要的中小型餐飲業者。圖為甜點店員工端著試吃品，等待消費者光臨。中央社記者徐肇昌攝 109年3月4日

（中央社記者吳柏緯台北4日電）經濟部研議的振興抵用券樣貌越來越清晰，5大執行方向包含不限異地消費、針對4大領域、面額落在600元到800元，並採電子與實體兩種方式進行、綁定國旅、預計在疫情趨緩後的半年到一年發行。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案，總金額上限新台幣600億元；其中由經濟部規劃的20億元「振興抵用券」最為外界關注。

經濟部長沈榮津上午出席聯席會議，在會前接受媒體採訪時指出，根據經濟部的盤點，振興抵用券預計可以用在全台餐飲14萬家、商圈業者28萬家、夜市攤商1萬家、藝文活動與場域1700家，若扣掉重複計算的業者，全台約有35萬家業者可以適用。

經濟部長沈榮津（圖）4日上午出席聯席會議，在會前接受媒體採訪時指出，根據經濟部的盤點，振興抵用券預計可以用在全台餐飲14萬家、商圈業者28萬家、夜市攤商1萬家、藝文活動與場域1700家，若扣掉重複計算的業者，全台約有35萬家業者適用。中央社記者郭日曉攝 109年3月4日

雖然最後方案行政院尚未拍板，但目前「振興抵用券」的5大方向已經陸續確認。

首先，過去討論原本一度提出「振興抵用券」必須異地使用，但引起外界質疑誘因不足。昨天行政院長蘇貞昌在立法院備詢時鬆口，抵用券應以鼓勵消費為主，門檻不要太高，沈榮津今天赴立法院備詢的時候也表示，「振興抵用券」將不限異地消費。

第二，「振興抵用券」將用於餐飲、夜市、商圈與藝文等4種領域。

第三，「振興抵用券」的金額在新台幣600元到800元之間，並以電子與紙本兩種方式並行。沈榮津受訪時表示，要如何分配電子與紙本的比重，行政院還要進一步討論，不過未來紙本的抵用券不排除比照夜市抵用券，一張面額200元，由4張50元的抵用券組成。至於電子版本，經濟部將會開發APP軟體供民眾與店家使用。

第四，發放時間預計在疫情趨緩之後的半年到一年發行，照顧迫切需要的中小型餐飲業者。外界建議在4月的清明連假之前發放，帶動連假的消費意願，不過沈榮津表示，目前疫情仍然嚴峻，應以防疫為優先。

最後，「振興抵用券」的發放方式仿效過去的「夜市抵用券」，結合國民旅遊的住宿，民眾只要投宿，就會由旅宿業者發放。不過發放的依據是以人次或是房間數，沈榮津表示週四行政院會再討論、協調。（編輯：楊凱翔）1090304

武漢肺炎疫情衝擊各行業，政府對此推出「振興抵用券」。經濟部長沈榮津4日表示，只要民眾住宿就會發放，總共有餐飲、夜市、商圈與藝文4種類型，採取電子與紙本兩種方式並行，全台約有35萬家業者可以適用。中央社記者徐肇昌攝 109年3月4日

武漢肺炎疫情影響經濟發展，經濟部長沈榮津4日表示，目前規劃的「振興抵用券」，全台約35萬家餐飲、商圈夜市攤商與藝文場域適用，金額在600元到800元之間。圖為一名日式料理店師傅配戴口罩為客人服務。中央社記者徐肇昌攝 109年3月4日