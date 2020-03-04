蔡其昌建議振興抵用券 納入體育賽事消費

（中央社記者范正祥、王承中台北4日電）立法院副院長蔡其昌今天向行政院長蘇貞昌建議，希望讓未來推出的「振興抵用券」納入體育運動賽事消費。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）告訴中央社記者，有關振興抵用券，藝文界有提出，體育界也有提出，目前都在動態討論與規劃中，如何讓振興抵用券達到最多元化的使用。

蔡其昌在臉書發文表示，中央紓困振興特別預算案，總金額上限新台幣600億元，其中由經濟部規劃的20億元「振興抵用券」最為國人關注。

他指出，根據經濟部的盤點，振興抵用券預計可以用在全台餐飲14萬家、商圈業者28萬家、夜市攤商1萬家、藝文活動與場域1700家，全台約有35萬家業者可以適用。

蔡其昌指出，目前經濟部規劃的「振興抵用券」，總共有餐飲、夜市、商圈與藝文4種類型，採取電子與紙本兩種方式並行，發放金額在600元到800元之間。

蔡其昌表示，因武漢肺炎疫情造成許多體育運動賽事的退票潮，使得多項賽事因此延期或停辦，讓許多運動員與球員們因此起了擔憂。

他特別為體育運動界請命，向蘇貞昌爭取希望讓未來推出的「振興抵用券」納入體育運動賽事消費，希望藉此提振大家的士氣，期盼疫情儘速消散，讓大家慢慢回到球場上，為努力奮戰的運動員和球員們吶喊。（編輯：蘇龍麒）1090304