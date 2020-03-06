中國網軍收購台灣網址 調查局研判為大外宣統戰

調查局6日表示，查辦武漢肺炎假訊息過程中，查出中國網軍收購原為台灣人持有的13個網域，作為產製不實訊息的內容農場，疑似藉此操控台灣社會輿論，進行「大外宣」統戰。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者蕭博文台北6日電）調查局今天表示，查辦武漢肺炎假訊息過程中，查出大陸網軍收購原為台灣人持有的13個網域，作為產製不實訊息的內容農場，疑似藉此操控台灣社會輿論，進行「大外宣」統戰。

官員指出，大陸網軍在全球各地收購網域超過1500個，提醒網域持有人妥善管理。

調查局發布新聞稿表示，調查武漢肺炎假訊息時，發現某臉書粉專在「關於」中所放置的網址連結疑遭置換，連結導向中國大陸內容農場，循線查得共13個原由台灣人登記的網域遭大陸網軍以網域交易平台收購，並與臉書相連結。

調查局說，昨天約談網域遭收購的6人到案，均證稱因疏於管理或忘記付費，網域才輾轉被收購。

新聞稿指出，某臉書粉專所載網址充斥大陸文宣，可作為散布及操控網路輿論之用，遭收購的網址連結構成內容農場網站及不實訊息的供應鏈，收購時點均落在2020年總統及立委大選前半年。

調查局表示，以遭收購的www.puddingco.com為例，該公司網站原始名稱不變，但網站內容均遭修改，充斥大量大陸官方新聞、政策，及對台灣「帶風向」的不實評論。

調查局研判，此一高度組織化及策略性的網路惡意行為，背後應有大陸黨政軍單位主導操盤，對台灣進行「帶風向」認知作戰行為，短期內高頻產製不實訊息，並投放至台灣臉書社群中加以散布，意圖於武漢肺炎防疫期間造成社會動盪民心不安。

調查局表示，認知作戰是以往國安領域不曾著墨之處，網路戰場更是未來中國大陸滲透台灣的重要管道，值此之際查獲中國大陸具規模、策略的網路認知作戰手法，呼籲民眾謹慎思辨網路訊息，切勿人云亦云、輕信網路謠言。（編輯：張銘坤）1090306