戴資穎4年內3奪全英羽賽冠軍 將重返球后[影]

台灣羽球一姐戴資穎（圖）16日在全英羽球公開賽女單決賽，擊敗當今世界球后、中國好手陳雨菲，4年內第3度奪得全英冠軍。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北16日電）相同的戲碼，今年有了新結局，台灣羽球一姐戴資穎連2年在全英羽球公開賽對決中國好手陳雨菲，今天她以2比0擊敗對手奪冠，報了去年決賽落敗一箭之仇，下週將重返球后寶座。

總獎金110萬美元（約新台幣3345萬）的2020全英羽球公開賽，今年在英國伯明罕舉行，這也是羽球世界巡迴賽超級1000系列的頂級大賽，包括今年在內，戴資穎已是連續4年打進女單決賽，她曾在2017、2018年兩度登上女單后座。

戴資穎今天對手，是當今世界球后、中國22歲小將陳雨菲，兩人過去17次交鋒，小戴握有14勝對戰優勢，不過最近2次交手，陳雨菲都是贏家。

今天開局戴資穎克服2比6落後劣勢，靠著一波14比6攻勢逆勢超前，不過對手一路緊咬比數，在比賽尾段再將比分追成17比17平手。

接下來雙方兩度扯平，鏖戰至19比19，戴資穎抓到對手回擊力道過猛出界，先取得聽牌優勢，接下來陳雨菲回擊掛網，讓小戴先以21比19拿下。

次局雙方展開拉鋸，前半段共7度打平，不過靠著對手回擊出界，使小戴以11比10暫時領先。

暫停過後，陳雨菲又因判斷錯誤再奉送一分，接下來小戴沒再給對手機會，此後她一路領先，加上在14比13領先之際，她一口氣連拿5分，不僅甩開對手追擊，也提前奠定勝基。

隨著陳雨菲最後回擊出界，讓小戴以21比15成功「關門」，在4年內第3度登上全英公開賽女單后座，也成為賽史第9位至少包攬3座女單冠軍的球員。在下週最新的世界排名，她也將擠下陳雨菲，重返世界球后寶座。（編輯：陳彥鈞）1090316