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周天成不敵前球王安賽龍 全英羽賽銀恨
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周天成不敵前球王安賽龍 全英羽賽銀恨

最新更新：2020/03/15 22:28
台灣羽球一哥周天成（圖）15日在2020全英羽球公開賽男單決賽，不敵丹麥前世界球王安賽龍，僅獲得亞軍。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成（圖）15日在2020全英羽球公開賽男單決賽，不敵丹麥前世界球王安賽龍，僅獲得亞軍。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北15日電）生涯首度打進全英羽球公開賽男單決賽，台灣羽球好手周天成卻沒盼到圓滿的結局，今天他以13比21、14比21不敵丹麥前世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），僅獲亞軍。

總獎金110萬美元（約新台幣3345萬元）的2020全英羽球公開賽，今年在英國伯明罕舉行，這也是羽球世界巡迴賽超級1000系列的頂級大賽，周天成今年榮膺大會頭號種子，他一路過關斬將挺進決賽，可惜最終與冠軍擦身而過。

周天成決賽對手是來自丹麥、世界排名第7的好手安賽龍，雙方過去11次交手，小天對戰僅取得2勝，不過最近一次交鋒，是去年羽球年終總決賽的分組預賽，當時小天歷經3局惡戰，以2比1扳倒對手，並終止了對戰7連敗。

今天開局小天就遭遇亂流，除底線長球頻頻出界，對於安賽龍強勁的下壓攻勢也一籌莫展，最多落後10分，尾盤他雖化解了4次局點，最終仍以13比21讓出。

次局開賽小天取得微幅領先，不過他在3比2領先時，連續丟了4分，也遭對手後來居上，最多曾以8比14落後。

陷入落後的小天，靠著多拍來回和對手周旋連追3分，也縮小差距，可惜回頭安賽龍靠著突擊再連拿3分，再將差距拉開。

決勝關頭，小天沒能守住對手下壓，讓安賽龍取得「聽牌」優勢，加上最後周天成回擊出界，以14比21丟掉冠軍。

周天成去年曾在印尼羽球公開賽，拿下生涯首座超級1000系列的男單冠軍，今年轉戰全英公開賽，則期望可摘下第2座頂級賽事冠軍金盃，雖然最後事與願違，不過仍寫下生涯在全英的最佳戰績。（編輯：李錫璋）1090315

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