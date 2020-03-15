更多編輯台推薦新聞：
爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章
產經

爸爸是口罩國家隊 小學生日記刻下技術員光榮勳章

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍
國際

武漢肺炎衝擊各國高層 確診或在家上班愈見普遍

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店
國際

武漢肺炎疫情延燒 蘋果暫關閉大中華區以外直營店

防疫酒精不必囤貨 台酒：300毫升小家庭可用一個月
生活

防疫酒精不必囤貨 台酒：300毫升小家庭可用一個月

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

對手因傷退賽 周天成首闖全英羽賽冠軍戰[影]

最新更新：2020/03/15 09:31
台灣羽球一哥周天成闖進全英羽球公開賽男單決賽，是他生涯首度有機會在全英羽球公開賽爭冠。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成闖進全英羽球公開賽男單決賽，是他生涯首度有機會在全英羽球公開賽爭冠。（中央社檔案照片）

（中央社倫敦14日綜合外電報導）台灣羽球一哥周天成今天在全英羽球公開賽男單4強賽，因對手受傷退賽而闖進決賽，這是他生涯首度有機會在全英羽球公開賽爭冠。

目前世界排名第2的周天成，8強賽先在「兄弟鬩牆」一役中，擊敗同樣來自台灣的王子維，繼2017年後再闖4強。

周天成4強賽對上的是世界排名第4的丹麥一哥安東森（Anders Antonsen），兩人過去7次交手，周天成以6勝占得上風。

這場男單4強賽首局，周天成17比14領先時安東森因傷退賽，讓周天成生涯首度闖進全英公開賽決賽，接下來他將與另名丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）爭奪本次賽事冠軍。

世界排名第7的安賽龍在另場4強賽中，以17比21、21比13、21比19逆轉擊敗世界排名第13的李梓嘉。

周天成這次闖進全英冠軍賽，已經締造生涯最佳成績，若能順利摘冠，將是他本季第一座冠軍，也是生涯首度在全英捧起冠軍獎盃。

周天成過去11次對上安賽龍，2勝9敗的對戰紀錄並不理想，期間一度有一波對戰7連敗，但兩人最近一次交手是由周天成獲勝。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090315

延伸閱讀
不敵頭號種子 李洋王齊麟全英羽賽4強止步戴資穎全英羽賽霸氣闖關 4強將碰瑪琳
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報