武漢肺炎衝擊畢業生就業 蘇貞昌承諾學貸暫緩催繳一年

（中央社記者郭建伸台北17日電）國民黨立委費鴻泰今天在質詢時問，武漢肺炎疫情可能半年內會干擾民眾生活，但即將畢業的學生，馬上會面臨學貸問題，政府能否暫緩催繳學貸一年。行政院長蘇貞昌當場承諾，「可以」。

立法院會今天進行施政總質詢，費鴻泰在質詢時說，有些學校家長會向他建議，如果兒童口罩產量充足，是否政府能在兒童節前，贈送每名兒童5片口罩；如果產量不夠，也可以送3片、1片。

蘇貞昌備詢時說，他何嘗不想，但因涉及供需生產問題，要再請部會同仁計算，「做得到才敢答應」。

費鴻泰質詢時也問到，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情可能半年內會干擾民眾生活，但即將畢業的學生，馬上會面臨學貸問題，如果畢業生無法進入職場或是被放無薪假影響工作，政府能否暫緩催繳學貸一年。蘇貞昌回應，「可以」。

根據統計繳學貸人數約有87萬人，教育部107年修正「高級中等以上學校學生就學貸款作業要點」，學貸族畢業後第一年是寬限期，免繳利息也不用還本。已經開始還款的貸款人，皆可申請「只繳息不還本」措施，申請最長4年的「只繳息期」。

另外，國防部為防範武漢肺炎在軍中擴散，暫停3、4月教召訓練，費鴻泰也追問，6月以前的教召是否也全部暫緩。國防部長嚴德發則表示，還要評估疫情狀況決定。（編輯：林孟汝）1090317