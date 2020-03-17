疫情衝擊產業確保生計 蘇貞昌：勞工在政府在

（中央社記者王揚宇台北17日電）武漢肺炎疫情衝擊各產業，連帶影響勞工生計；行政院長蘇貞昌今天強調，勞動部已提出相關因應作為，他要闡明政府的態度，就是「勞工在，政府在；政府在，勞工在」，會全力保護勞工。

立法院會今天繼續進行施政總質詢；民進黨立委李昆澤質詢時就勞工受到武漢肺炎衝擊下，生計受影響進行詢問，也說勞動部已提出相關短、中、長期計畫來因應，例如充電再出發訓練計畫、安心就業計畫或就業安定措施等。

李昆澤詢問，倘若受到疫情影響，造成大量勞工失業，是否會啟動「以工代賑」機制，由政府提供公共服務的工作機會，讓失業民眾可以短期就業。

勞動部長許銘春說，若在疫情嚴峻、失業人數大增的情況下，會啟動公共服務短期上工計畫，薪資為基本工資的新台幣2萬3800元，最長提供6個月，讓失業勞工有短期就業機會。

李昆澤也提到，根據民國107年勞動部提出的相關勞保財務精算報告指出，預計到115年，勞保財務會陷入很大的困境，甚至有破產危機，這樣的狀況有無改善。

許銘春說，依照目前的勞保基金財務狀況，的確要朝改善財務的方向去努力，如果沒有，115年勞保基金會用罄，但勞保是國家辦的社會保險，政府一定會負起最後的給付責任。

蘇貞昌則說，全國同胞一起努力面對武漢肺炎，立法院也大力支持，讓防疫紓困特別條例及特別預算快速通過，而目前疫情險峻仍未退燒，行政團隊一定會繼續保護國人的健康生命。

蘇貞昌也說，在經濟面受衝擊部分，不論是資方或是勞工，大家也都同樣面對險峻的困境，除了勞動部已提出相關因應作為外，政府要表示一個態度，就是「勞工在、政府在；政府在，勞工在」，政府一定保護勞工，對於勞工相關的保護作為，政府絕對負最終給付責任，例如「今年撥付200億元（勞保基金），明年如有缺少，我們照樣撥付」。（編輯：林興盟）1090317