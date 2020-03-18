阻台股崩跌 國安基金19日開會討論進場護盤

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）武漢肺炎疫情持續擴散，引爆市場恐慌，全球股市跌勢未止，台股近期也大幅下挫，逼近10年線，國安基金今晚表示，將於明日召開臨時委員會，討論是否進場護盤，據悉，開會時間點將落在收盤後。

台股今日終場大跌220點，收盤指數9218點逼近10年線9110點，台指期夜盤開出再挫百點，最低來到8630點，失守9000點整數關卡，市場高度關注，台股明日開盤是否崩跌，測破10年線。

繼金管會傍晚宣布採取5大救市措施，包括自明天起3個月，將限制借券賣出數量，以打擊外資空頭；晚上8時，國安基金也發聲明表示，將於明日召開臨時委員會。

國安基金表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球升溫，引發投資人對疫情能否有效控制，以及全球經濟動能衰退的不安心理，全球股市跌勢未止，台股今天收盤指數9218.67點，自年初累計下跌幅度達23.16%，已跌破年線11067點，距10年線9110點僅108.67點。

國安基金指出，考量近期股市大幅下挫，似有顯著影響民眾信心，因此依據國安基金設置及管理條例第8條，將於明日召開臨時委員會議，就國內外疫情進展、經濟情勢及金融資本市場動態充分討論。

國安基金說明，若認為有資本市場及其他金融市場失序，或是損及國家安定之虞等情事，將採行必要措施，進場護盤，以達成穩定股市任務。

回顧過去國安基金曾6度授權進場護盤，前一次為2015年8月，當時是因中國經濟成長趨緩、人民幣大貶，引發全球股市及台股狂瀉，進場前一天台股收盤指數為7410.34點。（編輯：林孟汝）1090318