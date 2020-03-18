更多編輯台推薦新聞：
特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊
生活

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

阻台股崩跌 國安基金19日開會討論進場護盤

最新更新：2020/03/18 21:01
台股18日大跌，收盤逼近10年線9110點大關，19日恐再重挫。據了解，國安基金預計19日召開臨時委員會，討論是否進場護盤。（中央社檔案照片）
台股18日大跌，收盤逼近10年線9110點大關，19日恐再重挫。據了解，國安基金預計19日召開臨時委員會，討論是否進場護盤。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）武漢肺炎疫情持續擴散，引爆市場恐慌，全球股市跌勢未止，台股近期也大幅下挫，逼近10年線，國安基金今晚表示，將於明日召開臨時委員會，討論是否進場護盤，據悉，開會時間點將落在收盤後。

台股今日終場大跌220點，收盤指數9218點逼近10年線9110點，台指期夜盤開出再挫百點，最低來到8630點，失守9000點整數關卡，市場高度關注，台股明日開盤是否崩跌，測破10年線。

繼金管會傍晚宣布採取5大救市措施，包括自明天起3個月，將限制借券賣出數量，以打擊外資空頭；晚上8時，國安基金也發聲明表示，將於明日召開臨時委員會。

國安基金表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球升溫，引發投資人對疫情能否有效控制，以及全球經濟動能衰退的不安心理，全球股市跌勢未止，台股今天收盤指數9218.67點，自年初累計下跌幅度達23.16%，已跌破年線11067點，距10年線9110點僅108.67點。

國安基金指出，考量近期股市大幅下挫，似有顯著影響民眾信心，因此依據國安基金設置及管理條例第8條，將於明日召開臨時委員會議，就國內外疫情進展、經濟情勢及金融資本市場動態充分討論。

國安基金說明，若認為有資本市場及其他金融市場失序，或是損及國家安定之虞等情事，將採行必要措施，進場護盤，以達成穩定股市任務。

回顧過去國安基金曾6度授權進場護盤，前一次為2015年8月，當時是因中國經濟成長趨緩、人民幣大貶，引發全球股市及台股狂瀉，進場前一天台股收盤指數為7410.34點。（編輯：林孟汝）1090318

延伸閱讀
限制借券放寬擔保品 金管會祭5大救市措施疫情重創台股18日失守9300點 金管會調降借券賣出量疫情重傷市場信心 新台幣連6貶短線承壓
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報