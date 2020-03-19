紐約證交所停止場內交易 維持開放電子交易

為避免武漢肺炎傳播，紐約證交所將暫停具代表性的交易大廳場內交易，但仍維持電子交易。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社紐約18日綜合外電報導）紐約證券交易所（NYSE）母公司洲際交易所集團（ICE）今天指出，為避免武漢肺炎傳播，紐約證交所將暫停具代表性的交易大廳場內交易，但仍維持電子交易。

洲際交易所集團表示，這項23日生效的措施是「因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的預防步驟，以保障員工和交易大廳團體安康」。

儘管股市崩跌，證交所高層人員強烈反對完全暫停交易，他們在聲明中指出，停止場內交易將無損市場交易功能。

紐約證交所總裁康寧漢（Stacey Cunningham）說：「紐約證交所交易大廳提供上市公司和投資者獨一無二的價值，然而，我們市場有十足能力進行全電子交易，為所有參與者提供服務，我們將以這種方式持續運作，直到能重新恢復場內交易為止。」

「雖然我們採取預防性舉措、停止場內交易，我們堅信市場應維持開放並讓投資人進出。儘管關閉了場內交易，所有紐約證交所市場仍依正常交易時間營運。」

康寧漢告訴財經媒體CNBC，紐約證交所是因一名工作人員確診武漢肺炎後，採取這樣的措施。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1090319