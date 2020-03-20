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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情13/100

武漢肺炎再襲NBA 費城76人3人確診 金塊成員染疫

最新更新：2020/03/20 08:36
美國職籃NBA費城76人在19日宣布，球團有3人武漢肺炎檢測呈陽性反應。（圖取自facebook.com/Sixers）
美國職籃NBA費城76人在19日宣布，球團有3人武漢肺炎檢測呈陽性反應。（圖取自facebook.com/Sixers）

（中央社紐約19日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人今天宣布，球團有3人武漢肺炎檢測呈陽性反應。

76人沒有披露確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的成員是誰，但表示這些人現已自行隔離，醫療專業人員持續監控他們的狀況。

76人表示，其他所有人篩檢結果是陰性。

球團還說，他們已將消息通報地方和州級衛生官員。

丹佛金塊稍早宣布，球團中一名成員感染武漢肺炎，但未透露染病者是球員或工作人員。

猶他爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）武漢肺炎確診後，NBA上週已停賽。隨後傳出染病的球員有戈貝爾的隊友密契爾（Donovan Mitchell）、底特律活塞的伍德（Christian Wood），以及包括杜蘭特（Kevin Durant）在內的4名布魯克林籃網隊員。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1090320

金塊成員感染武漢肺炎 NBA第4隊

（中央社紐約19日綜合外電報導）丹佛金塊隊今天宣布，球團中一名成員感染武漢肺炎，但未透露染病者是球員或工作人員。繼猶他爵士、底特律活塞及布魯克林籃網之後，金塊成為NBA最新一支遭武漢肺炎肆虐的球隊。

金塊隊今天聲明指出，這名成員在出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）症狀後，本月16日接受檢測，目前正由球隊醫療人員照顧並隔離中。

在爵士隊中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）武漢肺炎確診後，NBA上週已停賽。隨後傳出染病的球員有戈貝爾的隊友密契爾（Donovan Mitchell）、活塞隊的伍德（Christian Wood）以及包括杜蘭特（Kevin Durant）在內的4名籃網隊員。

NBA停賽之前，金塊最後交手的球隊是達拉斯獨行俠，時間是在本月11日。（譯者：徐崇哲）1090320

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