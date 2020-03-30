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移送陳家欽遭北檢退回 徐國勇：尚未收到公文

最新更新：2020/03/30 12:59
日前被依偽造文書罪函送的警政署長陳家欽（前）28日深夜前往台北市警察局中山分局，慰勞執行臨檢勤務員警。中央社記者張新偉攝　109年3月28日
日前被依偽造文書罪函送的警政署長陳家欽（前）28日深夜前往台北市警察局中山分局，慰勞執行臨檢勤務員警。中央社記者張新偉攝　109年3月28日

（中央社記者顧荃台北30日電）警政署長陳家欽因人事任用爭議，遭內政部函送北檢，後遭退回。內政部長徐國勇今天表示，他的立場就是尊重司法，上午詢問過，內政部未收到退回的公文。

陳家欽遭檢舉用人唯親，影響警界士氣，內政部政風處介入調查後，日前依偽造文書罪函送台北地檢署偵辦；但北檢認為原函送內容程序不完備，將退回原機關。

徐國勇上午11時到立法院內政委員會備詢，國民黨立委鄭天財問到函送陳家欽等問題時，徐國勇說，尊重法律，這是政風處簽上來的，「我們都尊重法律」。

對於民進黨立委王美惠詢問為何遭地檢署退回，徐國勇回應，他不評論，尊重檢察官與法務部職權。

徐國勇答覆國民黨立委林思銘質詢說，他上午有問過，內政部沒有收到退回的公文，他的立場就是尊重司法。

對於陳家欽案，徐國勇說，法律就是法律，該依法處理就依法處理，該尊重長官、體制，就是尊重。（編輯：張良知）1090330

內政部長徐國勇30日赴立法院內政委員會備詢，進入會議室後，面對媒體追問未做回應。中央社記者施宗暉攝　109年3月30日
內政部長徐國勇30日赴立法院內政委員會備詢，進入會議室後，面對媒體追問未做回應。中央社記者施宗暉攝　109年3月30日
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