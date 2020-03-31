沈文賓雙屍案判死定讞 成第40名待執行死囚

男子沈文賓（前左）為覓尋妻子下落，擄走妻舅的潘姓女友、潘女呂姓友人後溺斃棄屍。高法院31日駁回上訴，沈文賓判處死刑定讞。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北31日電）男子沈文賓為覓尋妻子下落，擄走妻舅的潘姓女友、潘女呂姓友人後溺斃棄屍，6度被判死刑。最高法院今天駁回上訴，沈文賓判處死刑定讞，成為第40名待執行的死囚。

最高法院新聞稿指出，原審逐一審酌刑法第57條的量刑事由，經綜合評價，以沈文賓之罪責為衡量及決定的基礎，說明必須選擇死刑一途而無從迴避的理由，並未逾越法律規定的範圍，也未違反比例原則、罪刑相當原則或濫用量刑權限。

最高法院認為，原判決量刑並未違反兩公約、兒童權利公約，更無違修復式司法精神，經鑑定人吳建昌醫師到庭提供專業意見，與卷內調查結果作綜合評估，有關沈文賓教化可能性的鑑定，無法影響死刑裁量結果，認應予維持，才能符合罪責原則，並實現司法正義，因此駁回沈文賓上訴。

全案起於民國101年12月間，沈文賓夥同胞弟沈文夏擄走妻舅的潘姓女友、潘女友人呂姓男子，逼問妻子下落。沈文賓不滿遲遲找不到妻子，萌生殺人洩憤之意，綑綁潘女、呂男手腳，推進灌溉水溝溺殺，棄屍三峽恩主公醫院停車場。

全案歷經一審、二審、更一審、更二審、更三審、更四審，沈文賓6度被判死刑；共犯沈文夏更二審時判刑14年、更四審判刑19年，其餘均被判無期徒刑。

更四審判決理由指出，沈文賓殺害呂男後未見不忍之心，也未因初次殺人而害怕，進而將潘女強壓入水、拉出水面，重複數次至潘女已無掙扎反應為止的虐殺行為，實不見他有絲毫良知，手段殘忍。

更四審認為，沈文賓泯滅人性，惡性重大至極，達罪無可逭的程度，即使精神鑑定結果及教誨師所述，無法排除他有接受教化導正的可能，但經綜合評價所有有利、不利量刑因子，仍認他有與社會永久隔離的必要，只有選擇死刑一途，無從迴避。

沈文賓針對更四審的死刑判決提起上訴，最高法院認為犯行明確、量刑適當，駁回上訴。

檢察官也對沈文夏部分提起上訴，主張沈文夏應為殺人共同正犯，而非更四審認定的幫助犯。但最高法院認為，檢察官上訴無理由予以駁回，沈文夏判刑19年定讞。（編輯：吳協昌）1090331