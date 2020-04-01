獨家／桶裝瓦斯應降9元未足額調降 中油：回補先前吸收

中油1日宣布2日凌晨零時起，家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤調降5元；天然氣2日起降價5.03%。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）中油今天宣布桶裝瓦斯每公斤調降新台幣5元；不過，4月CP價格走跌，以此推算，中油每公斤應調降9.3元。中油回應，已多次吸收氣價，這次先回補部分金額。

中油今天宣布2日凌晨零時起，家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤調降5元；天然氣2日起降價5.03%。

不過，根據中油官網，3月CP價格為每公噸455美元，4月為235美元，相差高達220美元。若以此推算，液化石油氣價格每公斤應調降新台幣9.3元。不過，中油今天下午宣布液化石油氣（桶裝瓦斯）每公斤調降5元，出現4.3元落差。

官員說明，經濟部3月中下旬開始討論紓困方案，由於中油尚無法得知4月CP價格，當時推估CP價格將走跌，並提報經濟部多份情境推估，評估桶裝瓦斯每公斤調降5元、天然氣調降5%將會是最大跌幅，經濟部也以此作為紓困方案，並在3月下旬拍板。

由於經濟部已公布紓困方案，因此中油今天公布新聞稿時，並未再調整金額。不過，中油強調，先前配合政策，每公斤還有5.2元待回補，中間4.3元差價將回補先前吸收金額。5月將視疫情狀況、全力配合政府政策。

經濟部國營會說明，「CP價格下跌超乎預期是臨時狀況」，且經濟部已經核定紓困方案，因此讓中油回補部分金額，目前仍有約1元待回收，日後將另外考量。（編輯：張良知）1090401