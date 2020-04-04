特斯拉遭腳踏車撞 警方依規定對5歲童酒測引議論

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市大里區一名5歲男童昨天傍晚騎腳車撞到百萬特斯拉電動車，車主報案後，警方到場為5歲童進行酒測引發民眾議論，警方今天表示，作業程序並沒有明定幾歲不用實施酒測。

警方表示，昨天下午5時多接獲民眾報案發生車禍事故，前往現場發現是5歲男童騎腳踏車撞到停在民宅門口的特斯拉電動車，車子有被擦撞痕跡，隨即依規定到場測量距離及對肇事者進行酒測。

由於特斯拉車主楊姓男子將警方處理事故過程畫面公布在地方臉書社團，引發大批網友留言討論，有些網友認為警方及車主根本小題大作，連小孩子都不放過，而小朋友酒測的畫面也引起眾多網友關注。

楊姓車主對此表示，昨天傍晚他將車子開回家停在門口準備卸貨時，就聽到撞擊車子的聲音，發現一名小男童騎腳車撞到車子的側身，小男童當下呼朋引伴及告知父母前來，勇於承擔，沒有逃避責任。

楊姓車主指出，因為車子有保險，發生事故後要報出險，需要向警方報案，而警方到場後依規定對肇事者酒測，事情發生後，全案已經私下和解了。

警方對5歲童進行酒測引起議論，對此，警方表示，在道路上發生交通事故，包括慢車在內也要進行酒測，而腳踏車就是慢車的一種，作業程序中並沒有規定幾歲以下不用實施酒測，全案都是依規定進行。（編輯：黃世雅）1090404