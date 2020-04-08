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日駐台代表感謝蔡總統關切 讚台灣防疫模式

最新更新：2020/04/08 13:36

（中央社記者陳韻聿台北8日電）日本昨天就武漢肺炎疫情發布緊急事態，總統蔡英文隨後在推特以日文推文表示，台日將攜手克服困難。日本駐台代表泉裕泰今天在臉書分享推文表達感謝，並肯定「台灣模式」有助國際防疫。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情，日本首相安倍晉三昨天基於「新型流感對策特別措施法」，針對東京、大阪、福岡等7都府縣公布「緊急事態宣言」，從昨天起實施一個月。

蔡總統隨後在日文推文中指出，無論是地震或颱風，台日雙方都藉由合作，攜手克服困難，「所以，一起贏得勝利之後再見面吧」。

推文下方還附上Taiwan Can Help及Taiwan is Helping日文版圖文，表示台灣正提供3項國際支援，包括口罩、藥物和技術支援。

日本駐台代表泉裕泰今天在日本台灣交流協會臉書專頁分享蔡總統推文，並寫道：「感謝蔡英文總統跟防疫台灣隊全力防疫的時刻，也不忘對鄰居老朋友的關懷。」

泉裕泰表示，他深深感受到，「台灣模式」保護台灣的同時，也正在幫助國際防疫。當全球面臨前所未有的病毒大災難時，文明世界更需要攜手合作互助。無論是地震、颱風，每次遇到困難，日本都會收到來自台灣的大力扶持，很多日本民眾等不及一切過去後，到台灣走走。

泉裕泰寫道：「我們這次也一定能攜手贏得這一局，日台期待重逢！」文末並標記關鍵詞「台灣能幫忙」（#TaiwanCanHelp）、「台灣正在幫忙」（#TaiwanisHelping、「台灣確實能幫忙」（#TaiwanReallyHelps）。1090408

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